نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري السعودي بعد مواجهات الأربعاء.. الهلال الأقرب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبقي جولتان فقط ويسدل الستار علي مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن تنتهي منافسات الجولة الـ 28 من عمر البطولة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الجاري 2020/2021، والتي تلعب خلال يوم الأربعاء التاسع عشر من شهر مايو ومباريات اليوم الخميس العشرين من مايو، وأوضحت ملامح فرق الصدارة في الدوري وكذلك الفرق الأقرب للهبوط خلال الموسم الحالي، وعلي الرغم من تبقي جولتين فقط إلا أن لم يحسم أي فريق اللقب لصالحه إلا أن الهلال يعتبر الأقرب لحسم الصدارة والفوز بالدوري بعد النتجية الثقيلة التي حققها في الجولة الأخيرة التي لعبها أمام النادي أهلي جدة.

وفي التقرير التالي نتعرف علي ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات الأربعاء، والفرق الأقرب للهبوط هذا الموسم والمباريات المتبقية من الجولة الـ 28 وغيرها من المعلومات المتعلقة.

ترتيب الدوري السعودي

يتصدر نادي الهلال ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمتحترفين بعد النتيجة الكبيرة التي حققها علي نظيره الأهلي بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي احتضنها ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد الملز مساء الأربعاء الماضي ضمن منافسات الجولة الـ 28 من المسابقة وبهذه النتيجة وصل فريق الهلال إلي النقطة 55 بفارق 4 أهداف عن أقرب المنافسين له وهو فريق الشباب الثاني في الترتيب وبفارق 8 نقاط عن الثالث وهو اتحاد جدة.

واستطاع الهلال أن يتربع بقمة الدوري بعد الفوز في 16 مباراة وتعادل في 7 مواجهات وتلقي الخسارة في 5 لقاءات وسجل 55 هدف وتلقت شباكه نحو 25 هدف فقط، وواصل فريق الشباب ضغطه علي الهلال المتصدر حيث يحتل الشباب المركز الثاني بترتيب الجدول برصيد يصل إلي 51 نقطة بعد لعب 28 مباراة بعد الفوز في 15 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر في 7 مباريات واستطاع أن يسجل 60 هدفا وتلقي نحو 42 هدفا.

وفي المركز الثالث يأتي فريق التعاون برصيد 47 قبل أن تحسب نقاط مباراة اتحاد جدة السعودي مع فريق أبها والتي تلعب اليوم الخميس، حيث جمع فريق التعاون نقاطه من فوز في 13 لقاء وتعادل في 8 مباريات وخسر نحو 7 لقاءات وسجل نحو 42 هدفا وتلقي نحو 27 هدفا، وفي المركز الرابع يأتي اتحاد جدة والذي لعب 27 لقاء فقط وفاز في 12 مواجهة وخسر في 4 مواجهات وتعادل في 11 لقاء وبرصيد 47 نقطة “قبل مواجهة أبها”، وسجل 40 هدفا وتلقي 27 هدفا.

ويحل فريق النصر في المركز الخانس برصيد 42 نقطة استطاع أن يجمعها من الفوز في 12 مواجهة وتعادل في 6 مباريات وخسارة في 9 لقاءات وسجل الفريق 48 هدفا وتلقي 36 هدفا، وجاء الاتفاق في المركز السادس برصيد 41 نقطة بعد خسارته من فريق الباطن، وجاء فريق الفتح في المركز السابع برصيد 38 نقطة في جدول ترتيب البطولة.

ويتواجد الأهلي في المركز الثامن في ترتيب جدول المسابقة بعد الفوز في 11 مباراة وتعادل في 5 مواجهات وخسر في 13 مواجهة أخرها أمام الهلال وسجل نحو 42 هدفا وتلقي نحو 52 هدفا.

مباريات اليوم في الدوري

تستكمل اليوم الخميس منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري المحترفين السعودي حيث يواجه فريق الإتحاد نظيره أبها، وخحتي الشوط الأول كان الاتحاد متقدم بنتيجة هدفين مقابل هدف، كما يواجه فريق الوحدة فريق ضمك في نفس التوقيت وكان التعادل الايجابي سيد الموفق في الشوط الأول، ويتلقي مساء اليوم فريق النصر نظيره الرائد في الجولة ذاتها.

الفرق المرشحة للهبوط

ضمن فريق العين الهبوط للدرجة الأدني حيث جاء في المركز الأخير في جدل ترتيب الدوري، برصيد 20 نقطة جمعها من الفوز في 5 مواجهات فقط وخسر نحو 18 لقاء وتعادل في 18 مباراة، ويأتي ضمك في المركز القبل الأخير برصيد 29 نقطة قبل مباراته مع الوحدة والذي يأتي كثالث الفرق الهابطة حتي الآن برصيد 30 نقطة.