نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس (اليوفي) بعد انتصاره على أتالانتا بهدفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة في مساء الأربعاء التاسع عشر من مايو 2021 كانت النتيجة المنتظرة من الجميع، حيث تغلب نادي يوفنتوس (اليوفي) الإيطالي على نظيره أتالانتا الإيطالي بنتيجة 2/1 على ملعب مابي في المباراة النهائية في بطولة كأس إيطاليا للأندية، البطولة التي تُنظم بواسطة رابطة الدورى الإيطالي للأندية، بعد منافسة شرسة دامت ثمانية أشهر منذ نهاية سبتمبر من العام الماضي 2020، وحتى نهاية مايو من العام الحالي 2021.

كريستيانو لوناردو في يوفنتوس اليوفي

نادي يوفنتوس الإيطالي

يعتبر نادي يوفنتوس هو النادي الأكثر تتويجا بهذا الكأس، حيث فاز به 14 مرة، وكان على وشك الفوز به أكثرمن ذلك، حيث فرقه عن الفوز به العام الماضي في المباراة النهائية بينه وبين حامل اللقب للعام الماضي نادي نابولي هدف واحد فقط، وبهذا يعد نادي يوفنتوس النادي الأكثر وصولا للمباراة النهائية ومن بعده نادي روما.

إحصائيات بطولة كأس إيطاليا 2021 (COPPA ITALIA)

هدافين البطولة

جيانلوكا سكاماكا لاعب نادي جنوي (4 أهداف) ديان كولوسيفسكسي لاعب نادي يوفنتوس (3 أهداف) دينيس يونسين لاعب نادي فينيسيا (3 أهداف) ليوناردو مانكوسو لاعب نادى إمبولي (3 أهداف) هيرفينغ لوزانو لاعب نادي نابولي (3 أهداف)

البطاقات الصفراء: 31 بطاقة صفراء.

البطاقات الحمراء: 15 بطاقة حمراء.

المباريات: لُعبت في هذه البطولة 79 مباراة.

كريستيانو لوناردو بعد المباراة

بعد نشر كريستيانو لوناردو هذه الصورة له أمس انهالت عليه التعليقات، وأصبح ترند لكونه من أشهر لاعبي كرة القدم في العالم، والذي يبحث الكثيرون عن أخباره، فهو يعتبر الآن من أهم لاعبي فريق يوفنتوس بقميصه رقم 7 ، بعد نقله من نادي ريال مادريد الذي تعاقد معه اللاعب منذ عام 2011 ، وحتى عام 2018 ، وحصل من خلاله على العديد من الألقاب والجوائز بعدما خطفه النادي الأسباني من ناديه السابق (مانشيستر يونايتيد) الإنجليزي، الذي استطاع من خلاله إحراز 118 هدفا خلال ستة مواسم، والفوز بلقب أفضل لاعب على مستوى العالم، هذا بجانب إنجازاته الأخرى.