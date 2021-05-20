موعد مباراة الأهلي وصن داونز الإياب والقنوات الناقلة في دوري أبطال أفريقيا

يستضيف ملعب لوكاس موريبي في جنوب أفريقيا ماتش الأهلي وصن داونز العودة يوم السبت الموافق 22 مايو 2021 في مباراة الإياب بين الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يأمل الأهلي في الحفاظ على الانتصار الثمين الذي حققه ذهابا على ملعبه ضد صن داونز بهدفين دون مقابل ليتمكن من التأهل للدور نصف النهائي، وتكرار تفوقه على الفريق الجنوب أفريقي كما كان الحال في الموسم الماضي الذي شهد تأهل الأهلي لنفس الدور على حساب نفس الفريق حين فاز بمجموع مبارتي الذهاب والإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث فاز الأهلي ذهابا بملعبه بهدفين دون رد، قبل تعادلهما إيابا بهدف لكل فريق، وسينطلق موعد مباراة الأهلي وصن داونز الإياب في الثالثة بتوقيت مصر.

الأهلي يواجه صن داونز من جديد في مهمة مصيرية لرفاق موسيماني المنتشين بتحقيق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد سجلهما كلا من طاهر محمد طاهر، وصلاح محسن لتكون فرصة الشياطين الحمر في بلوغ نصف النهائي بالحفاظ على ذلك الانتصار، بتحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة إيابا، أو حتى تلقي الخسارة بفارق هدف ليتمكن من الإطاحة بصن داونز في مهمة لن تكون سهلة بالمرة على حامل اللقب الساعي للحفاظ على اللقب وتحقيق البطولة للمرة العاشرة، بينما الفريق الجنوب أفريقي لا يؤهله للدور قبل النهائي سوى تعويض خسارة الذهاب وتحقيق الفوز على ملعبه بفارق ثلاث أهداف.

الأهلي تلقى دفعة معنوية كبيرة قبل مباراته ضد صن داونز بعودة لاعبه التونسي علي معلول لتدريبات الفريق مؤخرا بعد فترة غياب طويلة بداعي الإصابة دامت خمسة أشهر منذ خروجه مصابا في إحدى مباريات لالأهلي في كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي، والتي نجح الأهلي خلالها في التواجد في المركز الثالث، كما عاد المدافع سعد سمير من جديد بعد غيابه في المباريات الأخيرة بداعي الإصابة.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز الإياب

السبت 22 مايو 2021.

2:00 توقيت الجزائر ، تونس، والمغرب.

3:00 توقيت مصر، والسودان.

4:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، الأردن، الكويت، قطر، البحرين، وفلسطين.

5:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لماتش الأهلي وصن داونز