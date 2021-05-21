خبير تحكيمي يعلق على هدف النصر الأول في الرائد وحالة واحدة يلغى فيها الهدف

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عمر شويل - جدة آثار هدف النصر الأول في الرائد جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعترضت جماهير الرائد على صحة الهدف لوجود لمسة يد على اللاعب فراس البريكان الذي سجل الهدف قبل تسديده للكرة، وكان النصر تمكن من تحقيق فوز ثمين أمام ضيفه فريق الرائد بنتيجة 3-1 على استاد جامعة الملك سعود في إطار ختام منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري السعودي، وبهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى النقطة 45 محتلاً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي ليستمر في تضييق الخناق على فريق اتحاد جدة الذي يأتي في المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا برصيد 50 نقطة حيث تبقت جولتان فقط على نهاية الدوري ويطمح كلا الفريقين لتقديم أفضل ماعندهما لتحقيق الفوز، وحجز مقعد مؤهل للبطولة الآسيوية.

هدف النصر الأول في الرائد يثير الجدل

على غير المتوقع، افتتح الرائد التهديف في المباراة تحت أنظار جماهير النصر بعد أن فُتحت الأبواب مجدداً أمام الجماهير لحضور المباريات المتبقية في الموسم، وذلك فقاً لمجموعة من الإجراءات الاحترازية، وسجل للرائد لاعبه الكاميروني أرنود ديوم عبر رأسية رائعة في الدقيقة 28 من عمر اللقاء، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة، وعدم قدرة النصر على تعديل النتيجة.

وفي الشوط الثاني، بعد مرور 15 دقيقة جاء هدف النصر الأول في الرائد عبر اللاعب الشاب “فراس البريكان” الذي استلم الكرة بدوران وهرب من الرقابة الدفاعية ليسدد الكرة بقوة صوب شباك الرائد مباشرةً، واحتسب حكم المباراة هدف فراس بعد مراجعة تقنية الفيديو “VAR”، وذلك بعد اعتراض لاعبي الرائد على القرار مطالبين بوجود لمسة يد على فراس، ولكن أيد الVAR قرار الحكم لتصبح النتيجة 1-1 في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

وجاء هدف النصر الثاني عبر تسديدة صاروخية من الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله بقدمه اليسرى في الدقيقة 75 من أحداث المباراة. ومع اقتراب نهاية اللقاء عاد الهداف المغربي حمدالله ليسجل الهدف الثاني له في المباراة والثالث للنصر بعد مراوغة رائعة لمدافع الرائد ثم سدد كرة سريعة لتسكن الشباك في الدقيقة 88 مستغلاً غفلة حارس المرمى عز الدين دوخة.

خبير تحكيمي يؤكد صحة هدف النصر الأول في الرائد وحالة واحدة فقط تلغي الهدف

أكد عبد الرحمن الزيد، الخبير التحكيمي بقنوات السعودية الرياضية صحة هدف النصر الأول الذي سجله فراس البريكان في مرمى الرائد مشيرا إلى أنه لا توجد نهائياً لمسة يد على فراس كما ادعى لاعبو الرائد، وكذلك لا يوجد احتكاك يستوجب احتساب خطأ موضحاً أن الحكم أصاب في تقديره للعبة، وقراره باحتساب الهدف قرار صحيح. وأضاف الزيد أنه في حال لمست الكرة يد اللاعب سواء كان متعمدًا أو غير متعمد، وسجل هدفًا مباشرًا حينها يُلغى الهدف وفقاً لقوانين اتحاد كرة القدم.