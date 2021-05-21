نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنوات بي إن تعلن معلق مباراة الأهلي وصن داونز والمدير الفني للفريق الجنوب أفريقي يستفز الأهلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب الجماهير المصرية بصفة عامة والأهلوية بصفة خاصة، موعد مباراة الأهلي وصن داونز مباراة الإياب في الدور ربع النهائي، والمقرر لعبها يوم السبت 2021/05/22 في الساعة الثالثة عصراً على ملعب “لوكاس موريبي”، والتي ستنقل عبر قناة bein sports hd 4 المباراة نهائي مبكر لبطولة دوري أبطال أفريقا، فالفريقين من الفرق المرشحة للفوز باللقب الأهلي حامل اللقب والفريق الجنوب أفريقي طامع في التتويج، وللمصادفة فالفريقين يتقابلان في نفس الدور للمرة الثالثة على التوالي عام 2019 فاز صن داونز بالنتيجة التاريخية على المارد الأحمر 5-صفر، والعام الماضي 2020 فاز الأهلي وواصل كمشواره وتوج باللقب التاسع، وهذه المرة هي الثالثة فالمن تبتسم الساحرة المستديرة هذه المرة.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز القادمة

13.00 بالتوقيت العالمي :- توقيت غرينتش. 14.00 :- بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر. 15.00 :- بتوقيت القاهرة، ليبيا، السودان. 16.00 : بتوقيت مكة المكرمة، فلسطين، سوريا، لبنان، الكويت. 17.00 :- بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل جميع مباريات دوري أبطال أفريقيا بصورة حصرية، على قنوات بي إن سبورت القطرية، ومباراة الأهلي والفريق الجنوب أفريقي سوف تذاع عبر شاشة قناة bein sports hd 4.

معلق المباراة

أسندت إدارة قنوات بي إن سبورت مهمة التعليق على اللقاء المرتقب، إلي المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.

تصريحات المدير الفني لفريق صن داونز قبل اللقاء

صرح المدير الفني لفريق صن داونز “مونكوبا بانجكبيثا”، أن فريق الأهلي يمتلك مدير فني لديه معرفة بنظام العمل في فريق صن داونز تمنحه أفضلية بسيطة، وأكد في الوقت ذاته أن فريقه يمتلك عدد كبير من اللاعبين الذين حققوا الانتصار الكبير على الأهلي عام 2019، وقال إن إدارة الفريق تغيرت بقدومه.

بطاقة المباراة

المباراة الأهلي * صن داونز البطولة مباراة العودة في الدور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقا الموعد والتوقيت السبت 2021/05/22 التوقيت 15.00 بتوقيت القاهرة، 16.00 بتوقيت مكة المكرمة الملعب ملعب “لوكاس موريبي” القنوات الناقلة bein sports hd 4

مباراة الأهلي وصن داونز القادم

صرح السفير المصري في جنوب أفريقيا / أحمد القاضي، أن النادي الأهلي هو الممثل الوحيد للكرة المصرية في البطولة الأفريقية، وعليه أسعاد جماهير الكرة المصرية، وأن المباراة هو نهائي مبكر، وقال أن درجة الحرارة هو سبب تغير وقت المباراة لتلعب في الثالثة عصراً.

حكم مباراة الأهلي وصن داونز

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مهمة تحكيم المباراة الهامة للحكم الزامبي “جاني سيكازوي” وتأمل الجماهير الحمراء أن يكون الحكم على قدر أهمية اللقاء وتمنت التوفيق له.