نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصنداونز 22-5-2021 في دوري أبطال إفريقيا | تردد قناة بتسوانا BTV في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصنداونز في إطار إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، حيث يحل النادي الأهلي ضيفاً ثقيلاً على فريق صنداونز في واحدة من المباريات القوية التي تشهد متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة في ظل سعي النادي الأهلي لمواصلة المشوار نحو تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا لهذا العام، وخاصة أن الشياطين الحمر لديهم الكثير من النجوم والخبرات القادرة على تحقيق لقب البطولة الإفريقية الأغلى على الإطلاق، ومن خلال المقال نتعرف على أهم القنوات المفتوحة التي تنقل مباراة الأهلي وصنداونز مجاناً في دوري أبطال إفريقيا، وموعد المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصنداونز

تقام مباراة الأهلي وصنداونز يوم غد السبت الموافق 22-5-2021 لحساب مباريات إياب دور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا على ملعب لوكاس ماستربيسز موريبي معقل فريق صنداونز في مباراة صعبة على النادي الأهلي، وخاصة أن الفريق الجنوب إفريقي يسعى لتعويض الخسارة التي لحقت به خلال لقاء الذهاب على استاد السلام، والتي نجح النادي الأهلي خلالها لتحقيق فوز كبير بنتيجة هدفين دون رد، وهو الأمر الذي سيكون نقطة إيجابية بالنسبة للنادي الأهلي، والذي يمتلك التفوق خلال هذا اللقاء.

وتنقل مباريات دوري أبطال إفريقيا حصرياً في الشرق الأوسط من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية المشفرة، حيث ستكون قناة BeIN Sport HD 4 من أهم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصنداونز في إياب دور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا، وقد تم أسناد المباراة للمعلق الرياضية الشهير عصام الشوالي للتعليق على أحداث هذا اللقاء الهام.

موعد مباراة الأهلي وصنداونز

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم توقيت مباراة الأهلي ضد صنداونز يوم غد السبت الموافق 22 مايو 2021 في إياب دور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبوظبي على ملعب لوكاس ماستربيسز موريبي، وسيحاول نادي صنداونز استغلال عامل الجو من أجل تحقيق الفوز على النادي الأهلي، وخاصة أن المباراة ستقم وسط أجواء حارة إلي حد ما.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصنداونز

تعد القنوات المجانية التي ستذيع مباراة الأهلي وصنداونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا من الأمور التي تشغل بال جميع عشاق ومحبي النادي الأهلي في كل مكان، حيث ستكون المباراة مشفرة، وحصرياً من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت، ولهذا يبحث الجميع عن بدائل BeIN Sport لمتابعة أحداث مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، وقد أعلنت قناة بتسوانا BTV عن نقلها لأحداث مباراة الأهلي ضد صنداونز مجاناً عبر قناتها، والتي يمكن لكافة الجماهير استقبال تردد قناة بتسوانا عبر ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بهم من خلال التردد التالي: