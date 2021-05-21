موعد مباراة الأهلي وصن داونز القادمة والقنوات الناقلة وتشكيل الأهلي إياب ربع نهائي دوري الأبطال

موعد مباراة الأهلي وصن داونز، يلتقي الأهلي غداً السبت الموافق 22 مايو أمام صن داونز، على استاد “لوكاس ماستربيسز موريبي” بجنوب أفريقيا، في مباراة إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، وكانت مباراة الذهاب في القاهرة قد انتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة، يدخل الأهلي اللقاء برغبة في الحصول على البطولة العاشرة في تاريخ النادي العريق الحافل بالبطولات، حيث أن النادي الأهلي هو حامل لقب البطولة السابقة بعد أن فاز في النهائي أمام غريمه التقليدي الزمالك بهدفين لهدف، وكانت هي البطولة التاسعة في تاريخ النادي، لذلك يدخل موسيماني اللقاء برغبة قوية في تكرار إنجاز النسخة السابقة، والفوز بالعاشرة والذهاب مرة أخرى لكاس العالم بالأندية، ووضع الأهلي قدماً في نصف بهائي دوري الأبطال، بعد فوزه في مباراة الذهاب على الفريق الجنوب أفريقي بهدفين نظيفين، نتيجة مطمئنة نوعاً ما، لكن على الأهلي الحذر الشديد من المنافس، فلديه لاعبين على أعلى مستوى، ويلعبون كرة حديثة ومتطورة وسريعة، لذلك لن يغامر موسيماني ويندفع للهجوم، ولكنه سيؤمن دفاعات الأهلي ويلعب عبى خطف هدف من هجمة مرتدة ينهي به آمال صن داونز في العودة للمباراة.

أما صن داونز فأمامه مهمة صعبة أمام حامل لقب النسخة الماضية، وأكثر الأندية حصولاً على اللقب، حيث أنه مطالب بالفوز بهدفين على الأقل والاحتكام لركلات الترجيح، أو بأكثر من هدفين دون أن يدخل مرماه أي أهداف، لذلك هي مهمة صعبة أمام نادي متمرس في الملاعب الإفريقية، ولديه الخبرة الكافية في البطولات القارية.

تنطلق مباراة الأهلي القادمة أمام صنداونز يوم السبت القادم، الموافق 22 مايو الحالي 2021، حسب التوقيتات التالية:

15:00:- الثالثة عصراً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

14:00:- الثانية ظهراً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

16:00:- الرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

17:00:- الخامسة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة والمعلق

beIN Sports HD 4.

beIN Sports Connect.

معلق المباراة المعلق المتميز “عصام الشوالي”.

بطاقة مباراة الأهلي وصن داونز