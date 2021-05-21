نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميعاد مباراة نادي الوداد المغربي ومولودية الجزائر القادمة بدوري ابطال افريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يلتقي نادي الوداد المغربي غداً مع فريق نادي مولودية الجزائر على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في مباراة من العيار الثقيل، ضمن فعاليات إياب دور ربع النهائي من دوري ابطال افريقيا، وتمكن نادي الوداد المغربي من تحقيق ما يريده خارج دياره، حيث انتهت المباراة بنتيجة إيجابية والتعادل امام مولودية الجزائر بنتيجة هدف مقابل هدف لكل منهما، والتي تسهل عليه نتيجة مباراة غداً، بينما على الفريق الجزائري يدخل المباراة تحت عنوان لا بديل عن الفوز وتحقيق الانتصار لضمان التأهل لدور نصف نهائي دور ابطال افرقيا فالمباراة لا تقبل القسمة على اثنين، على عكس نادي الوداد الذي يدخل المباراة دون ضغط الذي يكفيه انتهاء المباراة فقط بالتعادل السلبي.

ميعاد مباراة نادي الوداد ومولودية الجزائر والقنوات الناقلة

يترقب قطاع كبير من جماهير كرة القدم في قارة افريقيا المباراة النارية التي ستجمع بين نادي الوداد المغربي ومولودية الجزائر في مباراة إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا خاصة الجمهور المغربي والجزائري، ومن المقرر ان تنطلق المباراة غداً السبت الموافق 22/5/2021، وذلك في عدة مواقيت سنتعرف عليها معاً فيما يلي:

توقيت المباراة بالمغرب: الساعة الخامسة مساءً

توقيت المباراة بالجزائر: الساعة الخامسة مساءً

توقيت المباراة بمصر: الساعة السادسة مساءً

توقيت المباراة بالسعودية: الساعة السابعة مساءً

القنوات الناقلة للمباراة

تنتقل مباراة الوداد المغربي ومولودية الجزائر في لقاء الإياب من نصف نهائي بطولة افريقيا فقط وحصرياً عبر قنوات Bein sport HD4 لتنقل أحداث المباراة بالبث المبارة عبر شاشتها.

موقف الفريقين للصعود

يحتاج نادي مولودية الجزائر هدفين نظيفين او هدف على الأقل دون رد من ليضمن الصعود إلى دور النصف النهائي من دوري ابطال افريقيا، اما إذا انتهت المباراة بينهم بالتعادل السلبي يضمن نادي الوداد الصعود وخروج نادي المولودية من البطولة رسمياً، إلا إذا انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بأكثر من هدف فسيضمن النادي الجزائري في الصعود إلى دور نصف النهائي.

وعلى الجانب الآخر يتمتع ناد الوداد في افضلية في الصعود، فهو لا يحتاج إلا في تسجيل هدف واحد او إنتهاء المباراة بالتعادل السلبي.