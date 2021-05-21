موعد مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم والقنوات الناقلة مجانا وترتيب الدوري الأسباني

يستضيف ملعب ألفريدو دي ستيفانو مباراة ريال مدريد ضد فياريال اليوم السبت الموافق 22 مايو 2021 في الجولة الثامنة والثلاثين “الأخيرة” من الدوري الأسباني الذي يشهد حسم اللقب بشكل نهائي، حيث يتواجد فريق أتلتيكو مدريد على صدارة جدول الترتيب بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه ريال مدريد حامل اللقب الذي يلزمه تعثر منافسه أتلتيكو في مباراته ضد بلد الوليد بالخسارة، أو التعادل مع انتصار الميرنجي ضد الغواصات لتحقيق اللقب في ظل تفوق رفاق زيدان في المواجهات المباشرة ضد الهنود الحمر بانتصارهم ذهابا بملعبهم بهدفين دون رد، وتعادلهم بهدف لكل فريق إيابا، وسينطلق موعد مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم في السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

ريال مدريد ضد فياريال في مباراة قوية يأمل فيها الميرنجي تحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاث للحفاظ على بصيص الأمل في تحقيق لقب الليغا، ويدخل الملكي مبارياته ضد الغواصات بمعنويات مرتفعة بعدما تمكن من تحقيق ثاني انتصاراته على التوالي بعد انتصاره العريض ضد غرناطة برباعية مقابل هدف في الجولة قبل الماضية، قبل انتصاره الثمين في الجولة الماضية ضد أتلتيك بيلباو على ملعبه سان ماميس بهدف دون رد سجله ناتشو ليقتنص لفريقه ثلاث نقاط هامة رفعت رصيد الريال إلى 81 نقطة جمعها من خوض 37 مباراة تمكن فيها من تحقيق الفوز في 24 مباراة، وتعادل في تسع مباريات، وخسر أربع.

فياريال لن يكون خصما سهلا للريال في ظل سعيه هو الآخر لتحقيق الفوز، واقتناص نقاط المباراة الثلاث للحفاظ على آماله في حجز بطاقة مؤهلة إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل، حيث يتواجد حاليا في المركز السابع في جدول الترتيب بنفس رصيد نقاط فريق ريال بيتيس صاحب المركز السادس، وفارق نقطة وحيدة عن ريال سوسيداد المتواجد في المركز الخامس.

جدول ترتيب الدوري الأسباني

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم

السبت 22 مايو 2021.

5:00 توقيت الجزائر، المغرب، وتونس.

6:00 توقيت مصر، والسودان.

7:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، فلسطين، الأردن، لبنان، وسوريا.

8:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال