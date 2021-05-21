نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الترجي وشباب بلوزداد القادمة والقنوات الناقلة في إياب ربع نهائي دوري الأبطال في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الترجي وشباب بلوزداد، يلتقي غداً 22 مايو 2021، مباراة الترجي القادمة أمام شباب بلوزداد، في إياب الدور ربع النهائي في دوري أبطال أفريقيا، حيث يحل شباب بلوزداد ضيفاً على الترجي على ملعب “الأوليمبي حمادي العقربي، ويدخل الترجي المباراة وهو مطالب بالفوز على شباب بلوزداد بهدفين على الأقل، وفي حالة فوز الترجي بهدفين يتم اللجوء لركلات الترجيح، لذلك الموقف صعب جداً أمام الترجي المطالب بفوز على الفريق الجزائري، مع الحفاظ على شباكه نظيفة لأن استقبال أي هدف سيصعب الأمور كثيراً على الترجي، لذلك سيبدأ الترجي المباراة ضاغطاً منذ بدايتها، حتى يتمكن من إحراز هدف مبكر يعطي دفعة معنوية للاعبيه لإحراز الهدف الثاني.

أما شباب بلوزداد فيدخل المباراة بروح معنوية مرتفعة، بعد تغلبه على الترجي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد، لذلك من المتوقع أن يلعب المباراة بتأمين دفاعي، للحفاظ على فارق الهدفين والصعود لنصف نهائي دوري الأبطال، والاعتماد على إحراز هدف في مرمى الترجي، عن طريق الهجمات المرتدة واستغلال المساحات خلف المدافعين.

موعد مباراة الترجي وشباب بلوزداد القادمة

يستضيف استاد الملعب الأوليمبي حمادي العقربي، غداً السبت الموافق 22 مايو، مباراة الترجي القادمة أمام شباب بلوزداد، حسب التوقيتات التالية:

16:00:- الرابعة بتوقيت جرينتش.

17:00:- الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

18:00:- السادسة مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

19:00:- السابعة بتوقيت السعودية والعراق وسوريا والكويت والبحرين واليمن والأردن وفلسطين وقطر.

20:00:- الثامنة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة والمعلق

تمتلك قناة الرياضية التونسية الأرضية، حقوق نقل مباراة الترجي وشباب بلوزداد، كما تمتلك قنوات بي إن سبورت حقوق نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا، لذلك سوف تنقل المباراة عبر القنوات التالية:

beIN Sports HD 3.

beIN Sports Connect.

التونسية الرياضية الأرضية.

ويعلق على المباراة “محمد بركات”.

بطلقة مباراة الترجي وشباب بلوزداد