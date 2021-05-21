نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماميلودي صن داونز ضد الأهلي: موعد انطلاق المباراة، القنوات الناقلة لها وأخبار الفريقين في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيصطدم فريقان إفريقيان من الوزن الثقيل في ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا حيث يستضيف ماميلودي صن داونز الأهلي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا CAF ويملك الزوار الأفضلية في المواجهة بعد أن تغلبوا على بطل جنوب أفريقيا بنتيجة 2-0 في مباراة الذهاب يوم السبت الماضي، وسجل طاهر محمد وصلاح محسن في كل شوط ليمنح الشياطين الحمر الفوز في القاهرة، تعني الهزيمة أنه سيتعين على صنداونز تسجيل ثلاثة أهداف على الأقل في مباراة الإياب لضمان التقدم إلى آخر أربعة أهداف، الترجي التونسي أو شباب بلوزداد سينتظر الفائز للحصول على مكان محتمل في النهائي.

ماميلودي صن داونز ضد الأهلي وجها لوجه

واجه الفريقان بعضهما البعض في مباريات قارية في تسع مناسبات سابقة والأهلي لديه سجل أفضل بكثير، حقق فريق القاهرة خمسة انتصارات باسمه، بينما انتصر صن داونز في مباراة واحدة وانتهت ثلاث مباريات سابقة بالتعادل، وجاء آخر لقاء بينهما الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب التي أقيمت في مصر، وصل الأهلي إلى هذه المرحلة باحتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف سيمبا التنزاني، كما يحتلوا المركز الثاني في جدول الدوري المصري الممتاز، وإن كانت مع العديد من المباريات المتبقية في متناول اليد، وتصدّر ماميلودي صنداونز المجموعة الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم ويحتل الصدارة حاليًا في قمة دوري جنوب إفريقيا الممتاز لكرة القدم.

أخبار الفريقين

يعاني فاكاماني محلامبي ومهاجم الأوروغواي ماوريسيو أفونسو من إصابة في الوقت الحالي ولن يلعبوا أي دور في المباراةو تاكد أيضا انه لن يلعب كل من موريسيو أفونسو وفاكاماني محلمبي بسبب الإصابة.

الأهلي

استبعد فريق الأهلي ثلاثة لاعبين من المشاركة في الرحلة إلى جنوب إفريقيا، تم إقصاء مروان محسن بسبب إصابة في (لركبة) ومحمد محمود ومصطفى شبير (كلاهما فسروس كورونا) ومع ذلك، سيخضع علي معلول لاختبارات لياقة متأخرة لتقييم مدى قدرته على اللعب، في غضون ذلك عاد ثنائي علي معلول وحمدي فتحي بعد فترة طويلة من التسريح ويمكن أن يكونا متاحين للعب.

ماميلودي صن داونز ضد الأهلي توقع تشكيلة الفريقين

تشكيلة ماميلودي صن داونز المتوقعة (4-1-4-1): دينيس أونيانغو (حارس مرمى)؛ أوبري موديبا، وموزا ليبوسا، وريكاردو ناسيمنتو، وثيبيلو مورينا؛ ريفالدو كويتزي بيتر شالوليلي، سفيليلي مكوليز، ليبوهانج مابو، غاستون سورينو؛ هدية موتوبا

توقع الأهلي الحادي عشر (4-2-3-1): محمد الشناوي (حارس مرمى)، ابراهيم ياسر، رامي ربيعة، بارد بنيون، محمد هاني، عمرو السولية، عليو دينق؛ طاهر محمد، محمد مجدي، حسين الشحات، محمد شريف.

موعد مباراة الأهلي وماميلودي صن داونز

موعد مباراة ماميلودي صن داونز ضد الاهلي هو يوم السبت 22 مايو، على الساعة الثالثة مساءا بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة على القناة القطرية beIN Sports HD 4.

ماميلودي صن داونز ضد الاهلي توقع نتيجة المباراة

سيحظى ماميلودي صن داونز بميزة على أرضه في هذه المواجهة، لكن حاجتهم إلى الأهداف قد تجعلهم يلعبون في الهجوم، ويملك الأهلي العديد من المهاجمين المتمرسين الذين يمكنهم الاستفادة من الموقف وتسجيل اهداف، إذن نحن نتوقع نتيجة التعادل، ماميلودي صنداونز 1-1 الأهلي.