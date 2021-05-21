نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متابعة مباراة الأهلي| القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال افريقيا السبت 22 مايو في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا للموسم الحالي 2020-2021، وهي المباراة التي يحل فيها الأهلي ضيفاً على فريق نادي صن داونز الجنوب أفريقي، ويأمل أن يستمر في حصيله فوزه بعد أن نجح الأهلي في التغلب على صن داونز في مباراة الذهاب، والتي أقيمت على أرض ملعب استاد القاهرة وفاز فيها الأهلي بهدفين نظيفين، أحرز هدف الأهلي الأول محمد طاهر في الدقيقة 23، والهدف الثاني أحرزه صلاح محسن في الدقيقة 90 من زمن المباراة.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال افريقيا

تقام المباراة في الثالثة من عصر يوم السبت 22/5/2021، الرابعة بتوقيت الرياض والدوحة، ويستضيف أرض ملعب لوكاس موريبي معقل فريق صن داونز وقائع المباراة الهامة، والمباراة من تعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.

يسعى الأهلي في مباراة الإياب أمام صن داونز في ربع نهائي البطولة الإفريقية، لتحقيق الفوز ولا شيئ غيره، من أجل ضمان العبور إلى الدور القادم من المسابقة الإفريقية، والمحافظة على فرصه في التأهل واقتناص لقب البطولة.

يرتدي النادي الأهلي في مباراته أمام صن داونز، زيه المعتاد من القميض الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، مع ارتداء حارس المرمي لطقم بني اللون، ويرتدي فريق نادي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق، ويرتدي الحارس طقم باللون الأخضر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال افريقيا

تنفرد مجموعة قنوات البي ان سبورت الرياضية، بنقل مباريات بطولة دوري أبطال افريقيا حصرياً في منطقة الشرق الأوسط، والمباراة مذاعة عبر شاشة قناة beIN SPORTS HD 4، وننشر القنوات المجانية المفتوحة الناقلة للقاء الأهلي وصن داونز وترددها كالتالي.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

القناة التردد قناة RTS2 السنغالية 11900 H – معدل ترميز 27500 قناة RTI الإيفوارية 11881 V – معدل ترميز 27500

يتطلع عشاق النادي الأهي لمتابعة مباراته الهامة اليوم أمام فريق صن داونز الجنوب افريقي، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا، ويأمل المارد الأحمر حامل اللقب، أن يحقق نتيجة ايجابيه تمكنه من التأهل لمباراة نصف نهائي البطولة، والمضي قدماً نحو تحقيق اللقب القاري العاشر له، وهي مباراة قوية وهامة بالنظر إلى قوة الفريق المنافس.