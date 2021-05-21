موعد مباراة برشلونة وإيبار اليوم والقنوات الناقلة مجانا وترتيب الدوري الأسباني

يستضيف الملعب البلدي إيبورا مباراة برشلونة ضد ايبار اليوم السبت الموافق 22 مايو 2021 في الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الأسباني، حيث فقد الفريق الكتالوني برشلونة فرصة تحقيق لقب الليغا رسميا، ليبتعد للموسم الثاني على التوالي ويتوقف رصيده من البطولات عند 26 بطولة مبتعدا بفارق ثمانية بطولات عن صاحب الرقم القياسي في عدد مرات تحقيق اللقب فريق ريال مدريد الذي مازال يمتلك فرصة لتحقيق اللقب في حال انتصاره ضد فياريال، وتعثر أتلتيكو مدريد ضد بلد الوليد في مباراة تنطلق في نفس موعد مباراة برشلونة وإيبار اليوم في السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

برشلونة يلاقي إيبار في مباراة قوية يختتم بها موسمه الحالي مع مدربه كومان الذي تمكن من تحقيق لقب كأس ملك أسبانيا رفقة القريق الكتالوني بتمكنه من تحقيق فوز عريض في المباراة النهائية ضد أتلتيك بيلباو برباعية دون رد، ولكنه ودع دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر أمام فريق باريس سان جيرمان بخسارته في مجموع مبارتي الذهاب والإياب بخمسة أهداف مقابل هدفين، كما فشل في مواصلة المنافسة على لقب الدوري الأسباني بمواصلة نزيف النقاط بتعادله ضد أتلتيكو مدريد سلبيا، ثم التعادل خارج ملعبه ضد ليفانتي بثلاثة أهداف لكل فريق، وفقدان الأمل بشكل رسمي بعد خسارته في الجولة الماضية على ملعبه الكامب نو ضد سيلتا فيغو بهدف وحيد سجله ليونيل ميسي مقابل هدفين سجلهما سانتي مينا، ليفقد ثلاث نقاط ويتسع الفارق مع أتلتيكو مدريد متصدر الترتيب إلى سبع نقاط.

إيبار يأمل في الخروج بأفضل النتائج الإيجابية ضد برشلونة قبل توديعه رسميا بطولة الدوري الأسباني بعد أن تأكد هبوطه رسميا، بتواجده في المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة جمعها من خوض 37 مباراة، تمكن فيها من تحقيق الفوز في ست مباريات، وتعادل في 12 مباراة، وخسر 19.

ترتيب الدوري الأسباني

موعد مباراة برشلونة وإيبار اليوم

5:00 توقيت المغرب، تونس، والجزائر.

6:00 توقيت مصر، والسودان

7:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، قطر، الأردن، البحرين، تركيا، وفلسطين.

8:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وايبار