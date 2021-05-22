نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الوداد والمولودية القادمة والقنوات المفتوحة الناقلة في إياب دوري الأبطال في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الوداد والمولودية، يلتقي نادي الوداد المغربي ضد المولودية الجزائري، اليوم السبت الموافق 22 مايو 2021، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، ضمن مباريات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم في الجزائر، وهذه النتيجة معلقة لا ترجح كفة على كفة، قد تكون في مصلحة الوداد نوعاً ما، لكنها نتيجة غير مطمئنة لكلا الفريقين.

يدخل الوداد المباراة برغبة قوية وشديدة لبلوغ نصف نهائي دوري الأبطال، والمضي قدماً في البطولة الأقوى على مستوى القارة الإفريقية، ويكفيه التعادل السلبي للصعود أو الفوز بأي نتيجة، وكذلك التعادل بأكثر من هدف يصعد به إلى الأدوار العليا، هذه هي احتمالات الوداد التي يرغب فيها ويتمناها.

لكن المولودية الجزائري هل سيكون له رأي آخر، هل سيفاجئ الوداد ويفوز عليه في عقر داره، كل شيء وارد وممكن في عالم الساحرة المستديرة، هكذا علمتنا كرة القدم حيث لا مكان للتوقعات، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية بين الفريقين، وستبقى معلقة إلى صافرة نهايتها، وكل الاحتمالات ممكنة في هذه المباراة.

موعد مباراة الوداد والمولودية القادمة

سوف تقام المباراة المنتظرة من الجماهير في الجزائر وتونس، اليوم السبت الموافق 22 مايو الحالي 2021، وذلك حسب التوقيتات التالية:

17:00:- الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

18:00:- السادسة بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

19:00:- السابعة بتوقيت السعودية والعراق وسوريا والكويت والبحرين وفلسطين والأردن.

20:00:- الثامنة بتوقيت الإمارات.

16:00:- الرابعة حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة والمعلق

تمتلك قناة المغربية الرياضية الأرضية، حقوق نقل مباراة الوداد والمولودية، حيث يحق للبلد التي تقام على أرضها المباراة نقل المباراة لكن على التردد الأرضي فقط، ولذلك سوف تنقل على القناة التالية:

Arryadia TNT HD.

ويعلق على المباراة على هذه القناة “عبد الصمد ولد شهيبة”.

القنوات المشفرة الناقلة للمباراة والمعلق

سوف تنقل المباراة على قنوات بي إن سبورت، المالكة لحقوق نقل مباريات دوري أبطال أفريقيا، على القناة التالية:

beIN Sports HD 4.

ويعلق عليها المعلق المصري المتميز “علي محمد علي”.

بطاقة مباراة الوداد والمولودية