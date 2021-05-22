نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم.. المارد وبرازيل أفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم مجانا ، ما زلنا نتابع معكم أهم الأخبار الرياضية فيما يخص دوي أبطال أفريقيا 2021 حيث يلتقي الأهلي وصن داونز اليوم السبت على ملعب الأخير في جنوب أفريقيا لحساب مباريات العودة بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة الحالية 2021 ، والكثير من عشاق كرة القدم يريدون معرفة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن دوانز اليوم مجانا على نايل سات والأقمار الأخرى، وهذا ما نختص به هذا المقال فهناك البعض لا يمتلك اشتراك في باقة قنوات بي إن سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم بشكل حصري في الشرق الأوسط.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم نايل سات ، تنطلق مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت 22-5-2021 في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت المملكة السعودية، فيما تنطلق مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات، وسنتعرف الآن على تردد القنوات المفتوحة التي تذيع مباراة الأهلي وصن داونز اليوم مجانا.

وجدير بالذكر أن المارد الأحمر قد حقق الفوز بهدفين نظيفين في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب السلام في القاهرة الأسبوع الماضي مما يجعل الأهلي يدخل لقاء العودة براحه كبيرة ولكن من المتوقع أن يُحقق صن داونز ريمونتادا كبيرة أمام الأهلي في لقاء اليوم وذلك اعتماداً على عامل الأرض والجمهور، وهناك عدد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم مجانا نتعرف عليها.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز نايل سات

ستكون القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم على نايل سات هي مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، كما ستكون القنوات المفتوحة التي تنقل مباراة الأهلي اليوم مجانا في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 كالتالي:

قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي.

قناة RTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي.

قناة TVT على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي.

كما يُمكنكم متابعة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر اليوم عبر تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم مجانا ، وذلك عبر قناة بتسوانا على انتلسات 68 شرق – التردد: 12657 – الاستقطاب: أفقي – معدل الترميز: 4883، هذا وسوف نتابع معكم وقت انطلاق اللقاء الكبير ملخص نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز الشوط الأول والثاني اليوم في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021.