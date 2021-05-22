نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات مفتوحة تذيع مباراة الأهلي وصن داونز اليوم مجانا.. match Al Ahly to day في المقال التالي
يبحث الكثير الآن عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم مجانا لحساب مباريات العودة بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، فمن خلال هذا المقال سنتعرف معكم على القنوات المفتوحة التي تذيع مباراة الأهلي اليوم نايل سات والأقمار الصناعية الأخرى، وكان المارد الأحمر حقق الفوز في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين أمام برازيل أفريقيا صنداونز الجنوب إفريقي، وقد كشفت العديد من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم مجانا عن نفسها والتي تنقل مباراة الأهلي وصن داونز اليوم عبر الأقمار الصناعية الأخرى.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم
قنوات الأهلي وصن داونز المفتوحة نايل سات اليوم ، يبدأ ماتش الأهلي وصن داونز اليوم السبت 22-5-2021 في تمام الثالثة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت المملكة السعودية، فيما تنطلق مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات، وسنتعرف الآن على تردد القنوات المفتوحة التي تذيع مباراة الأهلي وصن داونز اليوم مجانا.
ومن المتوقع أن تكون تشكيلة الأهلي لمواجهة صن داونز اليوم كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف في الدفاع وعمرو السولية واليو ديانج وأفشة وحسين الشحات “أكرم توفيق” في الوسط ومحمد شريف وطاهر محمد في الهجوم.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز
تلك هي تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وصن داونز اليوم مجانا ، يُمكنكم ضبط ترددها الآن والاستمتاع بمتابعة ماتش الأهلي وصنداونز اليوم في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021.
- تردد قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي.
- تردد قناة RTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي.
- تردد قناة TVT على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي.
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