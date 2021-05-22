يوفنتوس يعير دوغلاس كوستا إلى غريميو

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم الجمعة عودة مهاجمه الدولي البرازيلي دوغلاس كوستا إلى فريقه السابق غريميو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل.

وقال نادي "السيدة العجوز" في بيان: "دوغلاس كوستا (...) سيدافع عن ألوان غريميو حتى 30 جوان 2022".

وبدأ كوستا (30 عاماً) مسيرته الكروية مع غريميو قبل الانضمام إلى شاختار دانييتسك الأوكراني عام 2010 حتى 2015. وتألق كوستا مع الفريق الأوكراني وأحرز معه اللقب المحلي خمس مرات والكأس المحلية ثلاث مرات إضافة إلى الكأس السوبر المحلية أربع مرات. تعاقد معه بايرن ميونيخ الألماني حيث لعب معه في الفترة بين 2015 و2017 وتوج في صفوفه بطلا للدوري مرتين والكأس المحلية مرة واحدة، ومنه إلى يوفنتوس من 2017 الى 2018 على سبيل الإعارة قبل شراء عقده حتى 2020 وأحرز معه لقب الدوري المحلي ثلاث مرات والكأس المحلية مرة واحدة والكأس السوبر المحلية قبل أن يعيره هذا الموسم الى صفوف العملاق البافاري وتوج معه بطلاً للدوري ومونديال الأندية. وكالات

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