مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي 2021 الأسبوع 38 ترتيب فرق الدوري الإنجليزي

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محمد سياف - ابو ظبي - مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي 2021 من خلال التحديث المستمر لمواعيد ونتائج وترتيب فرق الدوري، حيث من المقرر أن تنطلق مواجهات الأسبوع الثامن والثلاثين ضمن مباريات الدوري الإنجليزي 2021 يوم الأحد الموافق الثالث والعشرين من شهر مايو الجاري في تمام الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي لجمهورية مصر العربية، السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك بلقاء كل من فريق نادي ليستر سيتي مع فريق نادي توتنهام على أرض استاد كينج بور.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي 2021

تنطلق مباريات الدوري الإنجليزي 2021 الأسبوع الثامن والثلاثين في 23 مايو الجاري، حيث من المقرر أن تتضمن مباريات الدوري على 10 مباريات تعقد على مدار يوم واحد، على أن تشتمل مواجهات مباريات الدوري الإنجليزي على انعقاد مباريات بين كل من ليستر سيتي x توتنهام، ولفر هامبتون x مانشستر يونايتد، وست هام x ساوث هامبتون، شيفيليد يونايتد x بيرنلي، فولهام x نيو كاسل يونايتد، ليدز يونايتد x وست بروميتش، الآرسنال x برايتون، أستون فيلا x تشيلسي، مانشستر سيتي x إيفرتون.

كما تختتم مباريات الأسبوع الـ38 ضمن مباريات الدوري الإنجليزي موسم 2020 – 2021 بانعقاد مباراة بين كل من ليفربول x كريستال بالاس.

جدول مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي 2021 الأسبوع 38

اليوم الأول: الأحد 23 مايو 2021

المباراة التوقيت الاستاد ليستر سيتي x توتنهام الخامسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية استاد كينج باور ولفر هامبتون x مانشستر يونايتد الخامسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية استاد مولينو وست هام x ساوث هامبتون الخامسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية استاد لندن شيفيليد يونايتد x بيرنلي الخامسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية استاد برامال لين فولهام x نيو كاسل يونايتد الخامسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية استاد كرافن كوتيدج ليدز يونايتد x وست بروميتش الخامسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية استاد إيلاند رود الآرسنال x برايتون الخامسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية استاد الإمارات أستون فيلا x تشيلسي الخامسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية استاد فيلا بارك مانشستر سيتي x إيفرتون الخامسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية استاد مانشستر سيتي ليفربول x كريستال بالاس الخامسة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية استاد إينفيلد

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي 2021 الأسبوع 38

ليستر سيتي x توتنهام.

ولفر هامبتون x مانشستر يونايتد.

وست هام x ساوث هامبتون.

شيفيليد يونايتد x بيرنلي.

فولهام x نيو كاسل يونايتد.

ليدز يونايتد x وست بروميتش.

الآرسنال x برايتون.

أستون فيلا x تشيلسي.

مانشستر سيتي x إيفرتون.

ليفربول x كريستال بالاس.

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ترتيب مباريات الدوري الإنجليزي 2021

يتصدر ترتيب مباريات الدوري الإنجليزي موسم 2020 – 2021 فريق نادي مانشستر سيتي برصيد ثلاث وثمانين نقطة، ويأتي في المركز الثاني فريق نادي مانشستر يونايتد برصيد إحدى وسبعين نقطة، ويحتل المركز الثالث فريق نادي تشيلسي برصيد سبع وستين نقطة، ويأتي في المركز الرابع فريق نادي ليفربول برصيد ست وستين نقطة أيضًا، ويحتل المركز الخامس فريق نادي ليستر سيتي، وذلك برصيد ست وستين نقطة، كما يمكنكم متابعة ترتيب ونقاط كافة فرق مباريات الدوري الإنجليزي 2021 من خلال الجدول التالي: