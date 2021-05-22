زيدان: ريال مدريد الإسباني سيكون أفضل بدوني

في الرياضة 22 مايو,2021

د.ب.أ: أبدى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، سعادته برغبة نجوم الفريق في بقائه مع الريال، لكنه أكد أن الفريق يمكنه تحقيق أعظم الإنجازات بدونه. ومن المتوقع أن يرحل المدرب الفرنسي عن منصبه كمدرب لريال مدريد مع نهاية الموسم الحالي.

وسيكون فياريال، الذي سيواجه مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء المقبل، خصم ريال مدريد في آخر مباراة له بالموسم. وسيكون لدى ريال مدريد فرصة الدفاع عن لقبه، لكنه سيلعب المباراة الأخيرة وهو يبتعد بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد المتصدر والذي سيسافر لمواجهة بلد الوليد. وسيكون الفوز بالدوري الإسباني طريقة مثالية بالنسبة لزيدان لإنهاء ولايته الثانية كمدرب للفريق، رغم أنه من المتوقع أن ينهي الفريق الموسم على الأرجح في المركز الثاني. وحينما علم زيدان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، بأن اللاعبين يرحبون ببقائه مع الفريق قال صاحب الـ48 عاما: “أنا أحب لاعبي الفريق كثيرا، لقد أنقذوني على أرض الملعب، بمعنى أنهم قدموا كل شيء في كل مباراة”. وكان زيدان، الذي توج بجائزة أفضل لاعب في العالم ثلاث مرات، قد فاز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات وبالدوري الإسباني مرتين. وبسؤاله حول ما إذا كان ريال مدريد سيصبح أفضل بدونه قال: نعم بالتأكيد”. ورفض المدرب الفرنسي مرارا وتكرارا الإجابة عن السؤال حول مستقبله. وقال زيدان: “سنلعب غدا وهذا هو الشيء المهم، لدينا وقت للحديث عن ذلك، هذا ليس وقته، لا بد أن نضع كل طاقتنا في مباراة الغد بعد 37 مرحلة ليس لدينا وقت للحديث عما سيحدث العام المقبل، نحن فقط نركز على مباراة الغد”. وأضاف: ”الشيء المهم ليس ما سأفعله أنا، بل ما سيفعله الفريق”. وسيكون بمقدور زيدان أن يصبح أول مدرب لريال مدري يفوز بلقبين متتاليين للدوري، منذ أن نجح في ذلك المدرب الهولندي السابق للفريق ليو بينهاكر بين عامي 1987 و1989، ويأمل زيدان في أن يضع خصمه المقبل في المباراة فياريال، كل تركيزه على المباراة النهائية للدوري الأوروبي. ورغم ذلك فإن فياريال، صاحب المركز السابع، سيحاول ضمان مركز مؤهل للبطولات الأوروبية الموسم المقبل، لذلك فلن تكون تلك المباراة تحصيلا حاصل بالنسبة لها أيضا. وسبق لريال مدريد الفوز في مباراتين من آخر سبع مباريات زار فيها ملعب فياريال، جاء كلاهما في آخر مواجهتين للريال على ملعب خصمه.