تسيتسيباس إلى المربع الأخير بدورة ليون

ليون ـ أ.ف.ب: بلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف خامسًا عالميًّا الدور نصف النهائي من دورة ليون لكرة المضرب المقامة على الملاعب الترابية، بفوزه على الياباني يوشيهوتو نيشيوكا 6-3، 6-4. لم يخسر تسيتسيباس سوى ثماني نقاط على إرساله طوال المباراة. وكسر إرسال منافسه المصنف 60 عالميًّا في المجموعة الأولى ليتقدم 4-2 قبل ان ينهيها في 31 دقيقة. كرر ذلك في الشوط الثالث من المجموعة الثانية ليحسم المواجهة بسهولة.

وقال اليوناني المتوج مؤخرًا بدورة مونتي كارلو للماسترز ووصيف برشلونة “قدمتُ مباراة جيدة، أرسل بشكل جيد. لا يمكن التنبؤ بأسلوبه وهو أحد أفضل اللاعبين الذين يلعبون باليد اليسرى”. ويلتقي تسيتسيباس (22 عامًا) المصنف ثانيًا في ليون خلف النمسوي دومينيك تيم الذي خرج الخميس، مع المراهق الايطالي لورنتسو موزيتي (19 عامًا) المصنف 88 عالميًّا الذي تغلب على السلوفيني ألياز بيديني (55 عالميًّا) 6-3، 7-6 (7/‏2). وسبق أن أطاح اليوناني بالايطالي من نصف نهائي دورة أكابولكو المكسيكية هذا العام في المباراة الوحيدة التي جمعتهما سابقًا. كما بلغ الروسي كارن خاتشانوف المصنف 26 عالميًّا الدور نصف النهائي بفوزه على الفرنسي ريشار غاسكيه (52) 6-1، 7-6 (7/‏3). ويلتقي تاليًا مع البريطاني كاميرون نوري (49) او الفرنسي أرتور ريندركنيك (125) المتأهل من التصفيات.