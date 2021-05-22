د.ب.أ: ألمح هاري كين مهاجم توتنهام إلى إمكانية انتقاله إلى مانشستر سيتي، مؤكدا عدم اهتمامه بالانتقال بعيدا عن الدوري الإنجليزي لكرة القدم. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن مستقبل كين بات موضع تكهنات كبيرة، وذلك بعد التقارير التي أكدت أنه أخبر إدارة توتنهام برغبته في الرحيل عن الفريق هذا الصيف. وألمح كين الجمعة إلى إمكانية انتقاله لمانشستر سيتي حامل لقب الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما أكد أن البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، هو واحد من اللاعبين الذين يرغب في اللعب معهم. وذكرت تقارير أن مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع كين 27 عاما، لكن ناديه توتنهام لن يترك لاعبه بسهولة، خصوصا مع تبقي ثلاثة أعوام في عقده. وأبدى كين إصراره على البقاء في الدوري الإنجليزي، وحينما تم سؤاله عن اللاعب الذي سيساعده كثيرا في تسجيل الأهداف أجاب: “بالتأكيد دي بروين”.

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