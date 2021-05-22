كومان يتوقع البقاء مع برشلونة الموسم المقبل

برلين ـ د. ب. أ: يتوقع الهولندي رونالد كومان البقاء في منصب المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني في الموسم المقبل.وتولى كومان تدريب النادي الكاتالوني بعقد يمتد لعامين بدءا من أغسطس الماضي خلفا لكيكي سيتين، لكن أثيرت تكهنات بشأن إمكانية رحيله عقب نهاية الموسم الحالي بعد إجراء الانتخابات الرئاسية للنادي مؤخرا، وفاز خوان لابورتا بمنصب رئيس برشلونة في الانتخابات التي جرت مؤخرا بعد تأجيلها. وقال كومان “الرئيس أظهر مساندته وثقته منذ اليوم الأول، ولحين تغير هذه الأمور فأنا أعتقد (أنني سأبقى مع الفريق). وأضاف “في الوقت الحالي أرى نفسي المدير الفني لبرشلونة في الموسم المقبل، ولدي عقد أيضا، إذا لم تكن الأمور كذلك فعلينا أن نتحدث”.

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