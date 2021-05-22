ديوكوفيتش يشارك فـي بطولة بلجراد المفتوحة بهدف التتويج الثالث فـي بلاده

د.ب.أ: يتأهب نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم للمشاركة في بطولة بلجراد المفتوحة للتنس المقررة في مركز “نوفاك ديوكوفيتش” للتنس في العاصمة الصربية، حيث يتطلع إلى إحراز اللقب رقم 83 له على مستوى بطولات المحترفين والثالث له في بلاده. وبعد أن افتتح مشواره في الموسم الحالي بتعزيز رقمه القياسي عبر إحراز لقب بطولة أستراليا المفتوحة للمرة التاسعة، وحطم الرقم القياسي لعدد الأسابيع على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، يتطلع ديوكوفيتش إلى تحقيق النجاح على الملاعب الرملية. وأوضحت الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين عبر موقعها على الإنترنت ، أن بطولة بلجراد ستكون الرابعة لديوكوفيتش على الملاعب الرملية هذا الموسم، وقد تطورت نتائجه من بطولة لأخرى. فقد استعاد ديوكوفيتش توازنه بعد الهزيمة أمام دانييل إيفانز في الدور الثالث لبطولة مونت كارلو، ووصل إلى الدور قبل النهائي ببطولة صربيا المفتوحة قبل أن يخسر أمام الروسي أصلان كاراتسيف، وبعدها وصل إلى نهائي بطولة روما للأساتذة قبل أن يخسر أمام النجم الإسباني رافاييل نادال.

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