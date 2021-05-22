زيدان سعيد لعودة بنزيمة إلى منتخب فرنسا

مدريد – أ.ف.ب: أعرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الاسباني لكرة القدم عن سعادته لاستدعاء مواطنه ومهاجمه كريم بنزيمة الى المنتخب الوطني بعد غياب ستة أعوام لخوض نهائيات كأس أوروبا الشهر المقبل، وذلك على هامش المرحلة الاخيرة من الليجا، حيث لا يزال فريقه في قلب المنافسة على اللقب.

يقدّم بنزيمة مستويات مميزة هذا الموسم حيث سجل 29 هدفًا في جميع المسابقات، منها 22 في الدوري المحلي، ليصل أقله الى عتبة الـ20 هدفًا في المواسم الثلاثة الاخيرة منذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الايطالي عام 2018.

وكان بنزيمة وجد نفسه خارج أسوار المنتخب منذ أن ظهرت إلى العلن فضيحة الشريط الجنسي لمواطنه ماتيو فالبوينا في نهاية عام 2015، وفضح دور مهاجم ريال الابتزازي في هذه العملية بعدما هدد لاعب مرسيليا وليون السابق وأولمبياكوس اليوناني الحالي، بعدم نشر محتويات الفيديو في وسائل الإعلام مقابل دفع مبلغ من المال لأحد اصدقائه.

إلا أن هذا النفي انتهى بعد استدعائه الثلاثاء من قبل المدرب ديدييه ديشان للمشاركة في كأس أوروبا 2020 المؤجلة.

أكد زيدان الذي سبق أن انتقد منطق ديشان باستبعاد مواطنه “أنا سعيد جدًا لعودة كريم الى المنتخب الفرنسي. كان هذا ما أراده. أنا سعيدٌ جدًا لأنه كان يأمل أن يتحقق ذلك”.

وردًا على سؤال خلال المؤتمر الصحافي على هامش المباراة عما إذا لعب دورًا في عودته قال “كلا، لم يكن لديّ أي دور في عودة كريم”، مؤكدًا ان الاخير “لطالما قام بكل شيء” للعودة الى أبطال العالم.