فيفا يوافق على اقتراح السعودية دراسة جدوى إقامة كأس العالم كلّ سنتين

زيوريخ – أ.ف.ب: وافقت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم على اقتراح الاتحاد السعودي، تكليف الإدارة التنفيذية في فيفا بدراسة جدوى إقامة كأس العالم مرة كل سنتين بدلا من أربع، كما هو معمول به منذ انطلاق المسابقة عام 1930.

وحصل الاقتراح على موافقة 166 عضوا مقابل رفض 22 آخرين، فيما كان بحاجة لاكثرية 95 صوتا من أصل 209 اتحادات يحق لها التصويت.

وقبل التصويت، قال رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل في خطاب مسجل عبر الفيديو “لاحظنا في العام المنصرم انه لا يجب التقليل من تقدير أهمية كرة المنتخبات الوطنية للنظام البيئي لكرة القدم. أكثرية الأنشطة التي نقوم بها كاتحادات وطنية، لا يخصّ فحسب المنتخبات الوطنية بل مسابقات الأندية المحلية، مفصّلة على دورة كاملة من أربع سنوات حول كأس العالم لكرة القدم (رجال) وكأس العالم للسيدات”.

وأضاف “نعتبر أن مستقبل كرة القدم وصل أمام مفترق طرق حسّاس. تفاقمت العوائق العديدة التي واجهتها كرة القدم منذ عدة سنوات، من خلال الجائحة المستمرة والأزمة الحالية. لقد حان الوقت لمراجعة بنية اللعبة العالمية والنظر بما هو الأفضل لمستقبل رياضتنا .. يجب ان يشمل ذلك ما إذا كانت الدورة الحالية من أربع سنوات تبقى الحلّ الأمثل في طريقة إدارة كرة القدم على صعيد المسابقات والمنظور التجاري، بالإضافة إلى تطوير كرة القدم”.

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