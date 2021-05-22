فيما يواصل تدريباته بدبي .. برانكو يضع يده على الخطة والتشكيلة للقاء تايلند

في الرياضة 22 مايو,2021

يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته اليومية بإمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة ضمن برنامج الاعداد للمشاركات القادمة للمنتخب وهي خوض التصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر وكأس آسيا 2023 بالصين وكأس العرب وكأس الخليج خلال الفترة القادمة، حيث يتواجد المنتخب في معسكر دبي للمرة الثالثة على التوالي بعد توقف النشاط الرياضي بالسلطنة بسبب الاوضاع الراهنة من انتشار فيروس كورونا.

وسوف تكون التجربة القادمة للمنتخب هي بمثابة اختبار اخر للمنتخب بعد ان جرب نفسه مرتين امام الاردن والذي انتهى بالتعادل السلبي بمعسكر دبي وبعدها مع الهند انتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما فيما سيخوض منتخبنا لقاءه الودي الثاني امام اندونيسيا يوم 25 من الشهر الحالي

وتكمن الجاهزية الكبيرة للمنتخب للاستحقاق الابرز وهو خوض اللقاءات المتبقية لمجموعته ضمن المجموعة الخامسة بجانب منتخبات قطر والهند وبنجلاديش وأفغانستان، وتبقى للمنتخب الوطني ثلاث مباريات وتم تحديد مواعيدها، حيث يواجه في السابع من يونيو القادم منتخب قطر، وسيكون اللقاء الثاني أمام منتخب أفغانستان في الحادي عشر من الشهر ذاته، على أن يكون ختام المباريات أمام بنجلادش في منتصف يونيو القادم.

وتتصدر قطر الترتيب العام للمجموعة برصيد 16 نقطـة من 6 مباريات، بينما لعب المنتخب الوطني 5 مباريات وفي رصيده 12 نقطـة، ثم أفغانستان 4 نقاط، والهند 3 نقاط، وبنجلاديش نقطة واحدة.

ويخوض منتخبنا الوطني الاول لقاءه الودي الاول خلال هذا المعسكر بعد غد الثلاثاء أمام المنتخب التايلاندي وبعدها يلتقي المتنخب الاندونيسي ويركز مدرب المنتخب برانكو خلال الحصص التدريبية اليوم وغدا على وضع اللمسات الاخيرة للتشكيلة التي سيخوض بها المباراة الودية الاولى وكذلك تجهيز عدد من اللاعبين منهم محمد المسلمي الذي يحتاج الى تاهيل بعد اصابته في المعسكر السابق بالاضافة الى برنامج التقوية للاعبين المنذر العلوي وخالد البريكي. وكان الكرواتي برانكو قد استدعى 29 لاعبا لمعسكر دبي وهم: فايز الرشيدي وأحمد الرواحي وإبراهيم المخيني وخالد البريكي وعمران الحيدي وعصام الصبحي وفهمي دوربين وجمعة الحبسي وعبد العزيز المقبالي وعلي البوسعيدي وأحمد الكعبي وجميل اليحمدي وأرشد العلوي وعبد الله فواز ومحمد المسلمي وحارب السعدي ويزيد المعشني وأمجد الحارثي وزاهر الأغبري وصلاح اليحيائي وعمر الفزاري ومحسن جوهر وياسين الشيادي ومحمد الغافري وعبدالعزيز المقبالي وخالد الهاجري ومحسن الغساني وسعود الحبسي والمنذر العلوي.