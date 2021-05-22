كونجرس الهوكي يؤجل هوية مستضيف خماسيات كأس العالم 2023

في الرياضة 22 مايو,2021

طالب الوهيبي : ضيق الوقت هو السبب الفعلي وراء التأجيل

كتبت ـ زينب الزدجالية:

شارك الاتحاد العماني للهوكي في الكونجرس الدولي الذي عقد يوم أمس عبر الاتصال المرئي بمشاركة جميع اعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للهوكي والبالغ عددهم 137، ومثل السلطنة خلال الاجتماع طالب الوهيبي رئيس مجلس ادارة الاتحاد العماني للهوكي وتعيب الشيادي أمين الصندوق بالاتحاد وزهير العجمي عضو مجلس الادارة وعضوالاتحاد الأسيوي للهوكي.

وتم خلال الاجتماع انتخاب القائمة الجديدة للرئيس والمكتب التنفيذي، وفاز المترشح الدكتور نارديندار باترا على منافسه البلجيكي كوردون مارك بفارق صوتين.

فيما حصلت على عضوية المكتب التنفيذي لمقاعد المرأة كلا من انديرادا داني من الاوروجواي كينيدي هيزل من زامبيا.

حيث تم تزكية داتوالطيب اكرم وكوردس ارك في وقت سابق من الانتخابات.

وكان من المقرر خلال الاجتماع مناقشة العديد من البنود التي تم إقرارها سابقا ومن ضمنها هوية الدولة المستضيفة لبطولة خماسيات كأس العالم للهوكي والذي يتم تأجيله إلى الشهر المقبل.

وأكد طالب الوهيبي رئيس مجلس ادارة الاتحاد العماني للهوكي لـ (الوطن الرياضي) بأن السبب الفعلي وراء هذا التأجيل هو ضيق الوقت المخصص للانتخابات والتي تقرر أن تقام خلال 4 ساعات فقط ، حيث إن مناقشة ملفات الاستضافة بحاجة الى حيز أكبر وتناولها بشكل مفصل، والتأجيل سيكون الى اشعار اخر وبما يتناسب مع التطورات ومستجدات الاوضاع الحالية.

كما اشار ايضا بان الاتحاد العماني للهوكي بدأ فعليا الاستعداد لهذه البطولة من خلال التجهيز لها فنيا والبدء في اختيار اللاعبين من اجل الوقوف على جاهزيتهم والظهور في هذه البطولة بالشكل الامثل، حيث من المتوقع أن يشارك 16 فريقا للرجال و16 للسيدات، وفي حال تم اسنادها للسلطنة، ستقام على ملعب واحد مقسم للاناث والذكور، وملعب للتمرين وستكون المنافسات جميعها لفئة العموم، حيث اكد بان الملعب سيتم بناؤه وفق مواصفات دولية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وان الاتحاد ليست لديه النية لتنظيم هذه البطولة خارج مسقط، حيث اعطي نسبة نجاح الاستضافة 60% وأن تكاتف الجميع مطلب وطني.

جدير بالذكر أن السلطنة تتنافس لاستضافة الملف بمعية إسبانيا وهولندا والهند وباكستان وسنغافورة في حين سحبت ماليزيا ملف ترشحها في البطولة التي سيشارك فيها 32 منتخبًا منهم 16منتخبًا للرجال و16 منتخبًا للنساء.

وفي المؤتمر الصحفي السابق الذي تم عقده من قبل الاتحاد – قال الوهيبي : راعى الملف المرفوع من قبلنا الجوانب الثقافية والرياضية والحضارية وايضا السياحية، كما تطرق إلى محاذيراللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا والاجراءات الطبية والبروتوكولات المحلية المتبعة في مثل هذه البطولات، كما تضمن ايضا كفاءة العاملين بهذا الجانب في مكافحة الجائحة.