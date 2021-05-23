انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان والقنوات الناقلة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في مواجهة عربية سيلتقي النادي الأهلي ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الأفريقي يوم 28 مايو الجاري على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد بالعاصمة القطرية الدوحة.

موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن المباراة ستقام في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتجمع المباراة بين الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، وحامل كأس الاتحاد الأفريقي النادي المغربي فريق نهضة بركان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي ومعلق المباراة

أعلنت قناة بي إن سبورت نقل مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي، في كأس السوبر الإفريقي.

وسيتم بث المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium، الناقل الحصري لبطولات CAF في الشرق الأوسط و شمال افريقيا، وسيتولى المعلق الجزائري حفيظ دراجي التعليق على المباراة.

كما أعلنت قناة الكأس القطرية حصولها علي حقوق نقل المباراة.

عدد مشاركات الفريقان في كأس السوبر الأفريقي

يبحث الأهلي عن لقبه السابع في البطولة، فيما يتطلع نهضة بركان للصعود على منصة التتويج لأول مرة في تاريخه.

وسيلعب الأهلي المصري مباراة كاس السوبر بإعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف واحد، وفريق نهضة بركان باعتباره بطل كأس الاتحاد الأفريقي على حساب فريق بيراميدز المصري .