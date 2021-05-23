في الدوري الإسباني: سواريس يهدي أتلتيكو مدريد لقبه الحادي عشر في تاريخه

مدريد ـ أ.ف.ب: أهدى المهاجم الاوروجوياني المخضرم لويس سواريس فريقه أتلتيكو مدريد لقب الدوري الاسباني في كرة القدم للمرة الاولى منذ عام 2014 والحادية عشرة في تاريخه بتسجيله هدف الفوز على مضيفه بلد الوليد 2-1، وجرد “جاره” وغريمه ريال من اللقب برغم فوز الاخير على ضيفه فياريال 2-1، في المرحلة الثامنة والثلاثين الاخيرة امس الاول .ورفع أتلتيكو رصيده الى 86 نقطة مقابل 84 لجاره ريال مدريد بطل الموسم الماضي.وتخلف اتلتيكو بهدف سجله أوسكار بلانو (18)، قبل أن يدرك التعادل بواسطة الأرجنتيني أنخل كوريا (57) ويسجل له سواريس هدف الفوز في الدقيقة 67 رافعاً رصيده الى 21 هدفاً هذا الموسم.وكان مهاجم برشلونة السابق سواريس (33 عاماً) انتقل الى صفوف اتلتيكو مطلع الموسم الماضي بعد رفض النادي الكاتالوني تجديد عقده.

واستحق أتلتيكو بقيادة سيميوني التتويج باللقب لأنه لم يتخل عن الصدارة منذ ديسمبر الفائت حتى انه تقدم بفارق شاسع في احدى مراحل الدوري قبل ان يتقلص في الاسابيع الاخيرة.اما ريال مدريد، فتخلف بدوره أمام فياريال بهدف سجله يريمي بينو (20)، قبل ان يرد بهدفين في الدقائق الاخيرة بواسطة هدافه الفرنسي كريم بنزيمة (87) والكرواتي لوكا مودريتش (90+2).

وأدت خسارة فياريال الى تراجعه للمركز السابع في الترتيب خلف ريال سوسييداد الخامس الفائز على أوساسونا 1-صفر وريال بيتيس السادس الفائز على سلتا فيجو 3-2، علما انهما ضمنا تأهلهما إلى مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليج” في الموسم المقبل.وكان فريق “الغواصات الصفراء” يمني النفس بالتحضير بشكل أفضل لاستحقاقه الاوروبي في نهائي “يوروبا ليغ” أمام مانشستر يونايتد الانجليزي الأربعاء.-بلد الوليد إلى الثانية-في المباراة الاولى، لم يخسر أتلتيكو مدريد أي من مبارياته الـ 12 الأخيرة أمام بلد الوليد في “الليجا”، حيث حقق 11 انتصاراً مقابل تعادل.ولم يتمكن بلد الوليد المملوك من النجم البرازيلي رونالدو تفادي الهبوط إلى الثانية بعد ان حلّ في المركز التاسع عشر، علماً أن مصيره لم يكن بين يديه اذ توجب عليه تحقيق مفاجأة والفوز على أتلتيكو، على أمل دعسة ناقصة من إلتشي السابع عشر الفائز على أتلتيك بلباو 2-صفر أو هويسكا الثامن عشر والذي سقط بدوره إلى الثانية بتعادله سلباً مع فالنسيا.

رد الفريق المضيف بتسديدة من 20 متراً من توني فيا صدها الحارس السلوفيني يان أوبلاك، قبل أن يفتتح التسجيل بهجمة مرتدة ضربت الدفاع المدريدي ومصيدة التسلل وصلت إلى بلانو الذي اندفع ودخل المنطقة وسدد بقدمه اليمنى أرضية عند حافة القائم الأيمن (18).

خرج أتلتيكو لخوض الشوط الثاني بصورة مغايرة عن الأوّل، فسجل هدفين عززا من صدارته وأبعدا شبح “جاره” ريال عنه: بعد فاصل مراوغة ساحر من كوريا تخلص من سان إيميتيريو وسدد بسن قدمه من 16 متراً كرة مرت بين قدمي المدافع المغربي جواد الياميق واستقرت في الشباك (57)، ليضيف سواريس هدف الفوز بعد كرة غير متعمدة من لاعب فياريال جوارديولا، فانفرد الاوروجوياني وسدد بالزاوية المعاكسة للحارس خوردي ماسيب (67).

بدأ الشوط الأوّل من دون خطورة تذكر من الفريقين، ونجح فياريال في افتتاح التسجيل من أول هجمة فعلية في الدقيقة 20 بعدما نجح بينو في السيطرة على الكرة داخل المنطقة والتخلص من ألفارو أودريوسولا ليسدد بسن قدمه اليمنى خادعاً الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وحاول النادي الملكي عبر رأسية من أسنسيو مرت إلى جانب المرمى بعد ركلة ركنية من مودريتش (24)، غير أن فياريال بدا الاخطر مجدداً بفضل هشاشة دفاع منافسه بعدما اخترق الفرنسي إتيان كابو الجدار الابيض وسدد كرة قوية إلى جانب المرمى (29).وتابع ريال اهدار الفرص، فبعد تمريرة من الجهة اليسرى لبنزيمة سدد مودريتش استقرت في الشباك الخارجية للحارس الأرجنتيني جيريونيمو رولي بعد تمريرة من الجهة اليسرى لبنزيمة (34)، قبل أن يتحول الاول إلى مسدد لكرة من 20 متراً لم تثمر أيضاً (44)، ومحاولة جديدة بعد دقيقة اثر تمريرة من مودريتش تابعها البرازيلي كاسيميرو ضربة رأسية التقطها الحارس.ومع بداية الشوط الثاني، اعتقد الريال انه افتتح التسجيل عبر ضربة رأسية من هدافه بنزيمة بعد تمريرة عرضية من كاسيميرو، إلا ان الحكم استعان بتقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) لالغاء الهدف بداعي التسلل على الفرنسي (55).

ولاحت فرصة لمودريتش بعد تسديدة من 20 متراً مرت إلى يسار المرمى (83)، قبل أن يسجل بنزيمة هدف التعادل بعد هجمة قادها رودريغو منه إلى الفرنسي الذي سدد في الشباك (87)، مسجلاً هدفه الـ 23 في الدوري في هذا الموسم. واقتنص مودريتش هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت الاضافي بدل الضائع بعد تمريرة من بنزيمة، فسيطر على الكرة وسدد بالقدم اليسرى في الشباك (90+2)، من دون أن يحول هذا الفوز من تتويج “الجار” أتلتيكو بلقبه الاول منذ عام 2014.وفي أبرز المباريات، عاد برشلونة بالفوز من أرض التشي بهدف وحيد سجله الفرنسي انطوان جريزمان في الدقيقة 81، علما بأن الفريق الكاتالوني خاض المباراة من دون نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي الذي غادر الى بلاده في اجازة مبكرة.