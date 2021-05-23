سيميوني وسواريس وأوبلاك.. مفاتيح الفوز لأتلتيكو

مدريد ـ أ.ف.ب: في خضم سباق سريع حبس الأنفاس ، حطّم أتلتيكو مدريد هيمنة الثنائي “جاره” وغريمه اللدود ريال وبرشلونة على الدوري الاسباني لكرة القدم ، في عودة إلى القمة بُنيت حول الثلاثي من بين كُثر: مدربه الارجنتيني دييغو سيميوني وحارسه السلوفيني يان أوبلاك والوافد الجديد مهاجمه الاوروغوياني لويس سواريس.تُلقي وكالة فرانس برس نظرة على أبرز الوجوه في مسيرة الفوز بلقب “الليغا”.

-دييغو سيميوني-

كبير السحرة في أتلتيكو منذ حوالي عقد من الزمن بعدما كان أحد أبرز لاعبيه حيث سيحتفل في المقبل بمرور 10 أعوام على جلوسه على مقاعد المدربين مع “روخيبلانكوس”، في انجاز قلّ نظيره لنادٍ أوروبي من هذا المستوى.عرف المدرب الارجنتيني كيف يُعيد ابتكار نفسه ليقود أتلتيكو مجدداً إلى قمة “الليغا” بعد 7 أعوام من لقبه الاخير، وتحديداً في عام 2014.يشتهر سيميوني بأسلوبه الدفاعي المغلق والخالي من الاستعراض، إلا أنه ردد مرات عدة في العلن أن 2019-2020 هو موسم انتقالي بعد رحيل العديد من “كوادره” المهمة على غرار الأوروغوياني دييغو غودين والمهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان ومواطنه المدافع لوكا هرنانديز…هذا الموسم، تجرأ سيميوني على التلاعب بمراكز لاعبيه أمثال ماركوس يورنتي والفرنسي توما ليمار والمهاجم البرتغالي جواو فيليكس، وراهن على “كسر” اسلوبه المعتاد 2-4-4 لصالح خطط أكثر ابداعا مع 3 مدافعين على سبيل المثال مع الكثير من النجاح.

-لويس سواريس-

الصفقة الاهم في “الليغا” في هذا الموسم، حيث لم يتأخر المهاجم الاوروغوياني في اثبات نجاعته التهديفية في العاصمة مدريد وسوء قرار برشلونة بالتخلي عنه: منذ المرحلة الاولى من الدوري سجل ثنائية في مباراة سحق فيها غرناطة 6-1.غادر سواريس برشلونة من الباب الضيّق ومن دون حفل وداع بسبب تداعيات فيروس كورونا، ليبرهن للنادي الكاتالوني انه كان مخطئا بالتخلي عنه. ففي حين عانى برشلونة متأخراً بفارق 12 نقطة عن أتلتيكو المتصدر في ديسمبر 2020، كان سواريس يتربع على قمة الهدافين.وعلى الرغم من تخليه عن قمة الهدافين لصالح زميله السابق وصديقه قائد برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي (30 هدفاً للبرغوث الصغير مقابل 21 للاوروغوياني)، إلا أن سواريس البالغ 34 عاماً نجح في الانصهار مع فريقه الجديد، مبرزاً صفاته القتالية التي دافع عنها سيميوني وتعاون بأفضل صورة ممكنة مع البرتغالي فيليكس وزملائه الآخرين في الهجوم.