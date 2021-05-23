الحارثي والعلوية يجددان تجاربها بمعسكر انطاليا وانضمام عناصر جديدة للمعسكر

فيما رفض الاتحاد مشاركتهما بقطر .. طالب الجهاز الفني بالتواجد

كتب ـ بدر الزدجالي:

خاض العداء الاولمبي بركات الحارثي ومزون العلوية التجربة الثالثة لهما خلال معسكر العدائين الحالي بمدينة انطاليا التركية ضمن خطة البحث عن الارقام التأهيلية لاولمبياد طوكيو بعد ان خاض العداءان يوم امس الاول التجربة الثالثة لهما مع عدد من عدائي دول العالم التي تتخذ من انطاليا التركية مقرا لمعسكرتها.

وجاء رقم العداء بركات الحارثي في سباق 100 في التجربة الاخيرة بتركيا بالحصول على رقم 10.37 ثانية محتلا المركز الاول في السباق في حيث سجل بركات رقم وقدره 10.33 في التجربة قبل الاخيرة له وسجل في التجربة الاولى رقما وقدره 10.49 ثانية ويحتاج الحارثي الى رقم 10.05 ثانية من اجل التواجد في الاولمبياد.

فيما سجلت مزون العلوية رقما وقدره 12.01 ثانية خلال التجربة الاخيرة في سباق 100 متر وتراجعت مزون كذلك في رقمها السابق في التجربة قبل الاخيرة والتي سجلت زمنا وقدره 11.84 ثانية فيما سجلت في التجربة الاولى لها زمنا وقدره 11.92 ثانية.

وعلم ( الوطن الرياضي ) بان الاتحاد العماني لالعاب القوى وعبر لجنة المنتخبات قد رفض مقترح مشاركة بركات الحارثي والعلوية في الدوري الماسي المقرر اقامته في احدى الجولات بقطر خلال الايام القادمة في وقت طالب المدربين بالتواجد في منافسات الدوري الماسي وهي تجربة حقيقية للعداء بركات الحارثي وكذلك للعلوية من اجل الحصول على ارقام تأهيلية من خلال المنافسة مع ابرز العدائين من مختلف دول العالم والاجواء مثالية لهما لتقديم الافضل والحصول على الارقام التأهيلية في وقت لم يوضح الاتحاد الاسباب الحقيقية وراء الغاء هذه المشاركة في ظل المطالبة الفنية من الجهاز الفني والعداءين .

ومن جهة اخرى تواجد العداءان علي البلوشي وحسين حاتم في معسكر انطاليا برفقة المدربين فهد المشايخي وحمود الدلهمي ويشارك كلاهما في سباقات السرعة وضمن منتخب الشباب وذلك ضمن البرنامج الاعدادي للحصول على ارقام تأهيلية للمشاركة في بطولة العالم بكينيا خلال شهر اغسطس .