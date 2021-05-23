منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات يتلقى دعوة للمشاركة بالبطولة الدولية الودية بإيران

في الرياضة 23 مايو,2021

استعدادا لبطولة كأس الخليج والتصفيات الآسيوية

متابعة ـ ليلى بنت خلفان الرجيبية:

تلقى منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات دعوة للمشاركة في البطولة الدولية الودية للصالات بإيران التي ستقام خلال الفترة من 23 يونيو وحتى 3 من يوليو القادمين، حيث تأتي هذه المشاركة الأولى لمنتخبنا الوطني للصالات بعد مجمل الاستعدادات التي قام بها المنتخب خلال العام الماضي وبسبب التوقف في البطولات التي من المفترض لتفشي فيروس كورونا “كوفيد 19 ” توقف المنتخب من برامجه الاعدادية لتأتي هذه الدعوة بمثابة المشاركة الأولى دوليا للمنتخب ويشارك فيها 5 منتخبات اسيوية وامريكا الجنوبية .وتأتي المشاركة في البطولة الدولية بإيران ضمن الاستعدادات والتحضيرات للمشاركة في بطولة كأس الخليج التي تستضيفها المملكة العربية السعودية والتصفيات المؤهلة لمنافسات نهائيات كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم في اكتوبر القادم .

مشاركة مهمة

قال المدرب الوطني يونس الفهدي مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات: بأن مشاركة المنتخب في بطولة ايران الودية ستكون بمثابة الخطوة الاعدادية الهامة للمنتخب استعدادا للاستحقاقات القادمة كون ان اللاعبين توقفوا فترة زمنية طويلة وغير ذلك ونحن لا نملك دوري للصالات في السلطنة اي ان احتكاك اللاعبين معدله قليل مقارنة ببقية المنتخبات الأخرى لهذا سوف يكون هناك برنامج اعدادي مكثف على اللاعبين في البطولة، حيث سيشارك في البطولات منتخبات قوية من اسيا وهذا بحد ذاته مهم للاعبين للوقوف على معدل اللياقة البدنية والمهارية لديهم وسوف يشارك في البطولة 14 لاعبا من القائمة الحالية المكونة من 16 لاعبا ونتمنى أن يوفق اللاعبون خلال هذه المشاركة والتي ستكون ضربة البداية لبقية الاستحقاقات التي ننتظرها خلال الاشهر القادمة منها البطولة الخليجية والتصفيات الآسيوية.

معسكر داخلي وخارجي

وتابع الفهدي حديثه قائلا : سوف ينتظم اللاعبون قبل موعد السفر للبطولة بمعسكر داخلي مغلق ان تم فتح الانشطة الرياضية خلال الاسابيع القادمة وان لم يتم فتح النشاط الرياضي سوف نكتفي بالمعسكر الخارجي بايران وسيكون مدته 7 ايام قبل انطلاق موعد البطولة وللأهمية هذا المعسكر عودة الروح الرياضية والتنافسية للاعبين وتهيئتهم من الناحية النفسية والبدنية للدخول في منافسات منتخبات دولية وبالتالي سيكون على الجهاز الفني الوصول إلى مستوى فني عالي للاعبين بالاضافة الى استقرار الجهاز الفني للقائمة الحالية من خلال الاداء الذي سيظهر به اللاعبون في البطولة استعدادا للبطولات القادمة المنتظرة خلال الأشهر القادمة .

قائمة المنتخب

وتتكون قائمة لاعبي المنتخب من كل من : عمار بن عبدالرحمن البوسعيدي و هشام بن عبدالله الوهيبي و وليد بن أحمد الفارسي و عبدالعزيز بن عبدالله الرقادي ومحمد بن أحمد اللواتي وسامر بن عبداللطيف البلوشي و خلفان بن حمد المعولي ومنصور بن سيف الهادي و مهند بن علي الشبلي وعيسى بن سبيل البلوشي ومحمد بن زايد العدوي و لؤي بن علي الوهيبي ومعتصم بن رياض الشامسي وزامل بن عبداللطيف البلوشي وعارف البلوشي، وأما الجهاز الفني والاداري المشرف على منتخبنا للصالات فيتكون من كل من يونس بن محمد الفهدي مدرب المنتخب و علي بن حمد المعولي مدير المنتخب وعثمان بن علي العنبوري مساعد المدرب وحسين بن خميس الصالحي مدرب الحراس .