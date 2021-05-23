محمود الفوري يجتاز بطولة العالم للقدرة ويحقق المركز الـ 18

تمكن فارس الخيالة السلطانية محمود بن مرهون الفوري على صهوة الفرس دليلة من اجتياز منافسات بطولة كأس العالم للقدرة 2021 والتي نظمها الاتحاد الدولي للفروسية في مدينة بيزا الايطالية وبلغت مسافة السباق (160) كم وزعت على (6) مراحل وحقق الفارس محمود الفوري المركز (18) بعد منافسة قوية شهدها السباق الذي شارك فيه (74) فارسا وفارسة من نخبة فرسان العالم للقدرة من (32) دولة وشهدت البطولة منافسة قوية وخروج مجموعة من الفرسان المرشحين نظرا لصعوبة مسارات مراحلها وحقق الفارس محمود الفوري المركز (26) في المرحلة الأولى والمركز (32) في المرحلة الثانية والمركز (29) في المرحلة الثالثة والمركز (25) في المرحلة الرابعة والمركز (19) في المرحلة الخامسة والمركز (18) في المرحلة السادسة والأخيرة .

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