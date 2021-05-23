وضع اللمسات الأخيرة للتشكيلة لمواجهة الغد أمام تايلند ومكاسب عديدة منتظرة من اللقاء

برانكو يبدي ارتياحا من سير تدريبات منتخبنا في دبي

متابعة ـ صالح البارحي :

تشير الأخبار الواردة من معسكر منتخبنا الوطني الأول بإمارة دبي إلى أن هناك ارتياحا كبيرا من الجهاز الفني بقيادة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش حول سير التدريبات اليومية التي يخوضها الأحمر على ملعب السيفينز قبل مواجهة تايلند الودية مساء غد على ذات الملعب ، حيث تأتي هذه المباراة ضمن المرحلة الأخيرة لتجهيزات الفريق الأحمر لاستكمال مشواره بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهله لمونديال قطر 2022 ونهائيات أمم آسيا بالصين 2023 ومباراة الملحق أمام الصومال لبطولة كأس العرب ، على أن يسدل الستار عن آخر ظهور ودي لمنتخبنا في مواجهة اندونيسيا في ذات المعسكر يوم السبت القادم قبل حزم حقائبه للمغادرة للدوحة صباح الأحد 30 مايو الحالي إن شاء الله تعالى .

مساحة رحبة

ستجري أحداث المواجهة الودية أمام تايلند على ساحة ملعب السيفينز بتمام الساعة السابعة مساء غد ، ويديرها طاقم تحكيم إماراتي ، وتعتبر المباراة بمثابة الكشف عن الشكل الحقيقي للأحمر عطفا على اللمسات المتوقعه التي وضعها برانكو خلال الفترة الماضية من عمله ، مع التأكيد على أن أي من ذلك لم يظهر جليا في لقائي الاردن والهند السابقين في المعسكر الأول للأحمر ، ناهيك عن أن المباراة ستكون مجالا مفتوحا ومساحة رحبة للمدرب لتجربة العديد من اللاعبين قبل أن يبصم على التشكيلة الاساسية التي سيدخل بها مواجهة قطر في التصفيات الآسيوية بالدوحة في ودية اندونيسيا القادمة، خاصة وأن هناك نقصا حادا في الصفوف الخلفية للفريق الذي سيفتقد لخدمات المسلمي والخميسي بشكل نهائي لأسباب معروفة سلفا .

عودة جوهر

من الممكن أن تشهد التدريبات الجماعية خلال اليومين القادمين عودة لاعب منتخبنا محسن جوهر لأرضية الملعب ، حيث غاب اللاعب عن التدريبات الجماعية في الفترة الماضية بسبب معاناته من إصابة، هي عبارة عن التفاف في الرباط الجانبي جعلته يخضع لتعليمات الجهاز الطبي لمنتخبنا منذ بداية المعسكر بعيدا عن الملعب، ومن المتوقع أن لا يتمكن جوهر من المشاركة في مباراة إندونيسيا الودية القادمة إلا إذا ارتأى الجهاز الفني منحه عددا من الدقائق للوقوف على جاهزيته التامة قبل مغادرة البعثة للدوحة .

أحمد الخميسي يشكر الطاقم الطبي ويتمنى التوفيق للمنتخب

خرج ظهر أمس أحمد الخميسي نجم خط دفاع منتخبنا ونادي ظفار من مركز الفيفا الطبي بعد أن خضع لعملية جراحية على مستوى عضلات اسفل البطن جراء الاصابة التي كان يعاني منها منذ فترة سابقة، الكرواتي برانكو مدرب المنتخب رفقة مقبول البلوشي مدير المنتخب قاما بزيارة اللاعب بعد خروجه من العملية مباشرة، فيما أكد الكادر الطبي المشرف على عملية الخميسي نجاح العملية تماما .

الخميسي سيعود بعد غد الأربعاء إلى السلطنة للخلود للراحة خلال الفترة القادمة ، خاصة وأنه أصبح من اللاعبين الذين سيعتمد عليهم برانكو مستقبلا نظير الاداء الذي يقدمه مع ناديه ظفار في المواسم الأخيرة .

بعد نجاح العملية ، قال الخميسي : الحمد لله رب العالمين نجحت العملية وخرجت من المستشفى ، واشكر الطاقم الطبي الذي أشرف على العملية وتعاونهم الكبير معي ، وسأعود إلى السلطنة بعد غد ، وأدعو الله أن يوفق إخواني اللاعبين في المرحلة القادمة ويكونوا عند حسن الظن ، كنت أتمنى أن أكون معهم في هذه المهمة الوطنية ، لكن قدر الله ما شاء فعل ، فالقادم أجمل بإذنه تعالى .