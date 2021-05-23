أسياد أكسبرس تساند مشاركة حمد الوهيبي في العودة لعالم الراليات

يواصل بطل الراليات العماني حمد الوهيبي تحضيراته لخوض منافسات رالي الاردن الدولي الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات والذي تقام منافساته في منطقة البحر الميت أخفض بقعة في العالم خلال الفترة من 27 الى 29 الجاري.

ويشارك الوهيبي على متن سيارته سكودا فابيا فئة ار 5 ب وفي مقعد الملاحة السائقة النمساوية اليكا مانير، حيث يخوض منافسات الرالي بمساندة “اسياد اكسبرس” وهي شركة عمانية بمواصفات عالمية تعمل بكفاءة عالية ضمن المجموعة العمانية العالمية للوجستيات “أسياد” .

وتسعى “أسياد اكسبرس” من خلال شراكتها مع البطل العماني حمد الوهيبي الى دعم الرياضة بشكل عام ورياضة السيارات بشكل خاص عبر البطل حمد الوهيبي سفير الراليات في السلطنة من باب المسؤولية الاجتماعية لشركة “أسياد إكسبرس” حيث اعلنت “أسياد اكسبرس” عن فخرها بالتعاون مع السائق الدولي حمد الوهيبي بطل رياضة الراليات، متطلعين للعمل معه جنبًا إلى جنب في التسويق لـ أسياد ـ إكسبريس وداعمين لمسيرة عودته إلى حلبات السباق وعالم الراليات .

وبهذه المناسبة عبر الوهيبي عن شكره لمجموعة “أسياد اكسبرس” مشيرا الى اعتزازه بوجود شركة عمانية الى جانبه خلال عودته الى عالم الراليات وأضاف: شكرا “أسياد اكسبرس” على الثقة وهذه شراكة اعتز بها من شركة اعتبرها مصدر ثقة واسما مميزا نفتخر به .

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