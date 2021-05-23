ماني يقود ليفربول لبلوغ دوري أبطال أوروبا

ماني يقود ليفربول لبلوغ دوري أبطال أوروباحجز فريق ليفربول لنفسه مقعدًا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل، بفوزه على ضيفه كريستال بالاس بهدفين نظيفين مساء اليوم ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ساديو ماني هدفي المباراة في الدقيقتين 36، و74 على التوالي.

وارتقى ليفربول بهذا الفوز إلى المركز الثالث، بعدما رفع رصيده إلى 69 نقطة، وبفارق نقطتين أمام تشيلسي الذي خسر أمام أستون فيلا، و3 نقاط أمام ليستر سيتي الذي خسر أمام توتنهام.

بدوره، حرم توتنهام هوتسبير مضيفه ليستر سيتي من التأهل إلى دوري الأبطال، بالفوز عليه في معقله بسيناريو مثير برباعية لهدفين.

ثنائية ليستر جاءت من علامة الجزاء عن طريق المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي بالدقيقتين 18، و52 على الترتيب، فيما سجل لتوتنهام هاري كين، وكاسبر شمايكل "بالخطأ في مرماه" وجاريث بيل "ثنائية" في الدقائق 41، و76، و87، و96 تواليًا.

وبهذه النتيجة، أنهى ليستر الموسم في المركز الخامس برصيد 66 نقطة، ليفشل في استغلال تعثر تشيلسي، فيما حافظ توتنهام على تواجده بالمرتبة السابعة بعدما رفع رصيده إلى 62 نقطة.

وتغلب أستون فيلا على ضيفه تشيلسي بهدفين لواحد في المباراة التي احتضنها ملعب "فيلا بارك"، وسجل ثنائية أستون فيلا بيرتراند تراوري بالدقيقة 43، وأنور الغازي في الدقيقة 52، بينما أحرز هدف تشيلسي الوحيد بينجامين تشيلويل بالدقيقة 70.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد تشيلسي عند 67 نقطة في المركز الرابع، ليضمن التأهل إلى دوري الأبطال مستفيدًا من تعثر ليستر سيتي أمام توتنهام، بينما رفع أستون فيلا رصيده إلى 55 نقطة بالمركز 11.

وفي مباريات أخرى، فاز مانشستر سيتي "البطل" على إيفرتون بخماسية نظيفة، وليدز يونايتد على وست بروميتش ألبيون بثلاثية لهدف، ووستهام يونايتد على ساوثهامتون بثلاثية دون رد، ومانشستر يونايتد "الوصيف" على وولفرهامبتون بهدفين لواحد، وآرسنال على برايتون بهدفين نظيفين، ونيوكاسل يونايتد على فولهام بنفس النتيجة، وشيفيلد يونايتد على بيرنلي بهدف دون مقابل.

