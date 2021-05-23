الطريقة المثالية لإخبار دلال عبد العزيز بوفاة زوجها

الطريقة المثالية لإخبار دلال عبد العزيز بوفاة زوجهاأعلن الإعلامي رامي رضوان منذ ساعات تعافي الفنانة دلال عبد العزيز من كورونا وسلبية مسحتها مشيرا إلى أنهم لم يبلغوها بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم حتى الآن.

فهل من الجيد إخبارها الآن؟ وما هي الطريقة المثلى لذلك؟

تواصل موقع FilFan.com، مع الطبيبي النفسي حسام صالح للرد على تلك الأسئلة، وقال إنه من الظلم إبلاغ دلال عبد العزيز خبر وفاة شريك حياتها الآن لما له من تأثير نفسي قوي على حالتها جسديا ومعنويا.

وأضاف حسام صالح إن تلقي الفنانة دلال عبد العزيز هذا الخبر سيسبب لها صدمة شديدة مما يضعف معنوياتها ومن ثم مناعتها لأن في هذه الفترة يحتاج الإنسان إلى دعم نفسي ومعنويات عالية لأن المناعة تتأثر بالحالة النفسية بشكل كبير للغاية.

وأشار حسام صالح إلى أن إحساس دلال بانها فقدت شريك حياتها وشخص تحبه وفي نفس حالتها سيضعف معنوياتها وستنهار نفسيا وجسديا وتسوء حالتها أكثر.

أما فيما يتعلق بالطريقة المثلى لإبلاغها قال حسام صالح إنه يجب على عائلتها الانتظار حتى تتعافى تماما وكلما سألت عنه يكون الجواب إن حالته الصحية حرجة كي تتوقع خبر وفاته في أي لحظة ويأتي إعلان الخبر لها بالتدريج.

وأضاف حسام صالح إنه من العقل والحكمة أن ينتظرون حتى تخرج من المستشفى كي لا تصاب بالتشاؤم وتنهار نفسيا ولقدر الله قد تصل الصدمة للموت لأنها في قمة ضعفها في هذه الحالة وسيتضاعف حزنها وخوفها من المرض.

وتابع حسام صالح إن تلقيها الخبر في هذا السن وهذه الحالة سيضعف مقاومتها للمرض وتصدق أنه فيروس قاتل وتموت من الوهم والألم وأن من يخبرها الخبر الآن يود إيذائها.

(في الفن)

