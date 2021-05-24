أجويرو في طريقه إلى برشلونة

لندن ـ أ.ف.ب: كشف الاسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل انجلترا ان الهداف الارجنتيني سيرخيو اجويرو سيلتحق بمواطنه ليونيل ميسي في برشلونة الموسم المقبل.سجل افضل هداف في تاريخ النادي الذي أمضى عقدًا من الزمن في ملعب الاتحاد، هدفين خلال فوز سيتي الكاسح 5-صفر على ايفرتون في المرحلة الاخيرة من الدوري الممتاز في آخر ظهور له محليا بقميص النادي المملوك إماراتيًا.أنهى اجويرو مشواره في مانشستر سيتي مع 184 هدفًا في الدوري، ما جعله أفضل هداف في تاريخ نادٍ واحد في البريميرليج محطمًا الرقم القياسي لواين روني مع مانشستر يونايتد (183) .وسيغادر اجويرو الفريق مع نهاية الموسم كلاعب حر بعد نهائي دوري أبطال أوروبا ضد تشلسي السبت القادم .وقال جوارديولا في حديث مع هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي”: “ربما سأكشف سرًا. ربما هو قريب من التعاقد مع نادي قلبي، مع برشلونة”. وتابع “سيلعب مع افضل لاعب على مر العصور، ليونيل ميسي”.وإذا صحّ ذلك، سيعود اجويرو الى اسبانيا بعد أن دافع عن ألوان اتلتيكو مدريد المتوج السبت بطلا للدوري المحلي، بين 2006 و2011 قبل ان ينتقل الى سيتي.عانى اجويرو في موسمه الاخير في انجلترا من اصابات عدة وأصيب بفيروس كورونا، إلا ان جوارديولا يؤمن ان الهداف الفتاك لا زال يملك الكثير لتقديمه.عانى برشلونة من موسم مخيب حيث حل ثالثًا في الليجا وخرج من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، علمًا انه حقق لقب الكأس المحلية.وتابع الاسباني “أنا متأكد انه سيستمتع هناك ويجعل من فريقي برشلونة أقوى وأقوى بتواجده على ارض الملعب”.