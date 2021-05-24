روما ـ أ.ف.ب: بات المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب يتوج هدافا في ثلاث بطولات أوروبية كبرى بعد ان انتزع لقب هداف الدوري الايطالي بتسجيله 29 هدفا في صفوف يوفنتوس لموسم 2020-2021 الذي اسدل الستار عليه امس الاول .وتقدم رونالدو (36 عاما) الذي غاب عن مباراة فريقه الأخيرة ضد بولونيا والتي نجح فيها يوفنتوس في انتزاع بطاقة التاهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل بعد فوزه العريض على منافسه 4-1، على مهاجم انترميلان البلجيكي روميلو لوكاكو بفارق 5 اهداف.وسبق للنجم البرتغالي ان توج هدافا في الدوري الانجليزي في صفوف مانشستر يونايتد عام 2008، ثم ثلاث مرات في صفوف ريال مدريد الاسباني اعوام 2011 و2014 و2015.وكانت المرة الاولى التي يُتوج فيها رونالدو هدافا للدوري الايطالي في ثلاثة مواسم في صفوف السيدة العجوز بعد ان سجل 21 هدفا في موسمه الاول، و31 الموسم الماضي عندما حل ثانيا وراء هداف لاتسيو تشيرو ايموبيلي مع 36 هدفا، وعموما رفع رونالدو رصيده في صفوف يوفنتوس الى 101 هدف في مختلف المسابقات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رونالدو يصبح أول لاعب يُتوج هدافا في ثلاث بطولات أوروبية كبرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.