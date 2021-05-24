اللجنة المكلفة بتسيير انتخابات المركز الرياضي بالعامرات تعقد اجتماعا تحضيريا

العامرات – من عبدالله الجرداني:

عقدت اللجنة المكلفة بتسيير عملية الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد للمركز الرياضي بالعامرات اجتماعا تحضيريا بحضور أعضاء اللجنة وذلك بمقر المركز، تم خلال الاجتماع بحث جملة من الموضوعات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية، حيث تم التطرق للإجراءات التي سوف تتبع في عملية الاقتراع وفق آلية وأنظمة محددة يتم وضعها وعرضها على الفرق التي تدخل الانتخابات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية واستعرضت اللجنة أسماء الفرق التي يحق لها حضور الاجتماع والترشح والتصويت لاختيار مجلس الإدارة والبالغ عددها 32 فريقا، وهي فرق منتسبة للمركز الرياضي بصفة رسمية، وتحديد موعد لعقد الانتخابات ومكان الانعقاد والإعلان عنه وفتح باب الترشح وقد رشحت جميع الفرق من يمثلها لحضور يوم الانتخاب بعد ما تلقت خطابات تفيد بضرورة ترشيح ممثل لها بعدها يتم الاجتماع بجميع أعضاء الفرق عبر الاتصال المرئي وشرح آلية العمل والتصويت وإعلان النتائج فيما بعد، كما استعرضت اللجنة استمارة الترشح وتم إرسالها للفرق لمن يرغب في الترشح لنيل احد مقاعد مجلس الإدارة بشرط استيفاء الشروط الموضوعة وهي شروط حددتها الجهات المعنية من قبل وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتتضمن شروط من أهمها بأن يكون عماني الجنسية ويمثل أحد الفرق المنتسبة للمركز وأن يكون له نشاط رياضي ثقافي أو شبابي ولا يحق له إلا اختيار منصب واحد فقط ويتنافس المترشحون بتسجيل مرشحين و يتنافسون على سبعة مناصب لإدارة المركز رئيس المركز ومنصب نائب الرئيس وأمين السر ومنصب أمين الصندوق وانتخاب ثلاثة أعضاء إداريين بعد ذلك تقوم لجنة الانتخابات بفرز المرشحين والتأكد من صحة بياناتهم واستيفائهم لشروط الترشح، ثم ستعلن النتائج لاحقا وتغلق مساء اليوم الثلاثاء، استقبال استلام طلبات الترشح لمجلس الإدارة.