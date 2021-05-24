منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية يتلقي دعوة للمشاركة في بطولة أغادير الدولية واتصالات لتأمين معسكر أوروبي

استعدادا لخوض غمار كأس العالم بروسيا

نبيل البلوشي : استفدنا كثيراً من المعسكر الخارجي بالمغرب وطموحنا أن نصل إلى مرحلة متقدمة في المونديال

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

تلقي منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية دعوة للمشاركة في بطولة كأس أغادير لكرة القدم الشاطئية التي ستقام خلال الفترة من 21 وحتى 26 يوليو القادم بمشاركة عدد من المنتخبات العربية والأوروبية، حيث يطمح منتخبنا من خلال مشاركته في هذه البطولة للمحافظة على لقبه للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه بلقب النسخة الماضية عام 2019 وتأتي مشاركة منتخبنا في بطولة أغادير في اطار الاعداد لخوض غمار منافسات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي ستقام في روسيا خلال الفترة من 19 إلى 29 اغسطس القادم.

ويواصل حاليا اتحاد الكرة اتصالاته المكثفة من أجل تأمين معسكر خارجي لمنتخبنا في إحدى الدول الاوروبية يخوض خلاله عددا من المباريات الودية قبل المشاركة في بطولة اغادير التي ستكون بمثابة آخر محطة من محطات الاعداد قبل المشاركة في المونديال وسوف يعود منتخبنا للتجمع من جديد منتصف الشهر القادم من اجل الذهاب الى معسكر خارجي يقام في إمارة دبي يتخلله المشاركة في البطولة الودية الرباعية بمشاركة منتخبنا والإمارات واليابان وبطل أفريقيا.

وكان منتخبنا خاض معسكرا خارجيا في المغرب خلال الفترة من 9 وحتى 16 مايو الجاري لعب خلاله مباراتين وديتين مع المنتخب المغربي المباراة الاولى خسرها بنتيجة 2/5 وفي المباراة الثانية فاز منتخبنا بنتيجة 3/1 وقدم فيها لاعبو المنتخب مستويات متفاوتة في التجربتين أتاحت للمدرب الوطني طالب هلال تجربة جميع العناصر وتطبيق مجموعة من الخطط التي تدرب عليها اللاعبون خلال الايام الماضية.

معسكر ناجح

وعن معسكر الخارجي بالمغرب قال نبيل بن مال الله البلوشي مدير منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية: لقد استفدنا كثيراً من المعسكر الخارجي بالمغرب وحقق أهدافه والتي كنا نطمح لها، حيث نسعى حاليا الى تكثيف مرحلة الاعداد والتحضير من أجل تقديم مستويات مشرفة في المونديال والوصول بعيدا في منافساته وتحقيق مركز متقدم فيه .

واضاف نبيل البلوشي بغض النظر عن نتائج المباراتين الوديتين والحديث عن الخسارة في المباراة الأولى بنتيجة ٢/٥ فإن المنتخب أدى مباراة قوية في اللقاء الأول مع المنتخب المغربي وضيع كثيرا من الفرص السانحة للتسجيل وخسرنا المباراة بسبب فارق اللياقة بين الفريقين وعدم الانسجام بين اللاعبين وهذه المباراة هي أول ظهور للفريق منذ عامين وخضنا حصتي تدريب فقط في الملعب وحصة في الصالة الرياضية عند وصولنا إلى المغرب، أما المنتخب المغربي فهو يستعد منذ فترة طويلة لبطولة كأس أفريقيا المؤهلة لكاس العالم لكرة القدم الشاطئية وفي اللقاء الثاني استعاد منتخبنا توازنه ومستواه الحقيقي واستطاع الفوز بنتيجة ١/٣ قدم فيها منتخبنا أداء مقنعا.

وقال البلوشي بان المنتخب تلقى دعوة رسمية من قبل الاتحاد المغربي لكرة القدم لأداء مباراتين وديتين وقبلنا الدعوة وذلك لعدة أسباب فنية منها توفر الملاعب الرملية وأجواء المغرب الباردة نسبياً ساعدت في تسهيل مهمة التدريبات للمنتخب والتي حققت أهدافها تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب طالب بن هلال الثانوي والجهاز الفني المساعد له والحمدلله استفاد الفريق من هذا المعسكر من جميع النواحي.

وأقدم شكري لكافة أعضاء الجهازين الفني والإداري للمنتخب ولاعبي المنتخب على التزامهم الكبير خلال فترة التجمع بالمغرب وما سبقها من إجراءات طبية خضع لها أعضاء المنتخب الوطني كافة وهو ما يدل على مدى الوعي الكامل والالتزام الرائع من قبلهم ، وأشيد في الوقت نفسه بالجدية التي كان عليها اللاعبون في التدريبات وفي المباراتين الوديتين مع منتخب المغرب وحماسهم ومعنوياتهم العالية التي أثمرت عن نجاح المعسكر الخارجي بالمغرب.

قائمة منتخبنا

وتضم قائمة منتخبنا حاليا 16 لاعبا هم :خالد العريمي ويحيى العريمي ومنذر العريمي ومشعل العريمي وجلال السناني وعبدالله الصوطي ونوح الزدجالي وأمجد الحمداني ويونس العويسي وعيد الفارسي وأحمد المشرفي وشريف البلوشي وعبدالله البلوشي وراشد البادي وسعيد الفارسي وسالم العريمي، ويتكون الجهاز الفني والإداري لمنتخبنا من طالب بن هلال الثانوي مدربًا ونبيل بن مال الله البلوشي مديرًا للفريق ويوسف بن عبيد الثانوي مدربًا للحراس وماجد بن محمد الوردي أخصائي العلاج الطبيعي ومراد بن علي المقبالي مسؤول المهمات.