عمان للإبحار تطلق المرحلة الثانية من برنامج الإبحار الشراعي “أبحر بحرّية”

بهدف تشكيل منتخب وطني للمشاركة في البطولات الدولية البارالمبية

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

بدأت يوم أمس المرحلة الثانية من برنامج الإبحار الشراعي لذوي الإعاقة “أبحر بحرّية” الذي تشرف عليه عمان للابحار والمدعوم من قبل بي.بي عُمان وبالشراكة مع اللجنة البارالمبية العُمانية وتقام فعالياته في مدارس الابحار الشراعي ويعدّ البرنامج الأول من نوعه في الخليج العربي والمنطقة ويهدف إلى إتاحة الفرصة للمهتمين بالرياضة لتجربة الإبحار الشراعي والتدريب على ممارستها أملا في تشكيل منتخب وطني قادر على تمثيل السلطنة في البطولات الدولية البارالمبية في فئة الإبحار الشراعي من بينها بطولة العالم للإبحار الشراعي 2022م.

ويستهدف برنامج “أبحر بحرّية” ذوي الإعاقة الجسدية بين الأعمار من 16-30 سنة وتقام الأنشطة التدريبية الخاصة بالمشاركين بعد اختيارهم والتحاقهم بالبرنامج في كل من مدرسة الموج مسقط ومدرسة صور للإبحار الشراعي عبر قوارب “آر أسفنتشر” للإبحار الشراعي المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة تم تصميمها بما يتناسب مع مختلف القدرات والمهارات كما تم اعتمادها من قبل الاتحاد الدولي للإبحار الشراعي وخلال تنفيذ البرنامج سيتم مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة للمشاركين مع تقديم برامج تدريبية يتولى الإشراف عليها نخبة من المدربين العُمانيين بكفاءة عالية.

ويطمح البرنامج إلى استقطاب أكثر من 105 مشاركين من الجنسين من مختلف محافظات السلطنة ليكونوا جزءاً في واحدة من ثلاث فعاليات تقام في المدينة الرياضية بالمصنعة وصور وقد تم وضع برنامج خاصة من قبل اللجنة المشرفة على البرنامج وفق اجراءات احترازية كبيرة حفاظا على سلامة المشاركين في البرنامج .

الجدير بالذكر أن اللجنة المشرفة على برنامج الإبحار الشراعي لذوي الإعاقة “أبحر بحرّية ” قسمت البرنامج على أربع مراحل المرحلة الاولى تم فيها استقبال 31 مشاركاً في المدينة الرياضية بالمصنعة استمرت هذه المرحلة لمدة ثلاثة أيام تخللها عدد من الحصص وحلقات العمل التدريبية المتعلقة بتطوير المهارات القيادية والتي ركزت في مجملها على تطوير مهارات التخطيط وتحسين مهارات التواصل والعمل الجماعي مع تعلم الطرق السليمة لإدارة الأزمات وإيجاد الحلول المناسبة لها.

والمرحلة الثانية سيتم اختيار 50 مشاركًا لإكمال المستوى الثاني من الإبحار الشراعي من عُمان للإبحار والمقدم من قبل البرنامج الوطني للتدريب في مراكز أبحر بحرية بالموج مسقط والمصنعة وسيتم اختيار 30 مشاركًا للانتقال للمرحلة الثالثة.

والمرحلة الثالثة سيتم فيها اختيار 30 مشاركًا لإكمال المستوى الثالث من الإبحار الشراعي وسيتم اختيار ما لا يقل عن 12 مشاركًا للانتقال للمرحلة الرابعة.أما المرحلة الرابعة سيتم اختيار ما لا يقل عن 12 مشاركا للانضمام لفريق المنتخب الوطني وستكون هناك تدريبات أسبوعية، تبدأ بتدريب (6 مشاركين) في مركز أبحر بحرية بالموج مسقط و(6 مشاركين) في مركز المصنعة.