وزارة الثقافة والرياضة والشباب تنظم حلقة عمل للجان الانتخابية للاتحادات الرياضية في الدورة الانتخابية الجديدة

في الرياضة 24 مايو,2021

انطلقت صباح أمس أولى حلقات العمل التي تنظمها وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة في مركز إعداد القادة للجان الانتخابية للاتحادات الرياضية التي تشكلت من قبل الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية وذلك بحضور خليفة بن سيف العيسائي مدير عام الأنشطة الرياضية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب وتضمنت حلقة العمل أبرز النقاط التي يجب اتخاذها من قبل مجالس إدارات الاتحادات الرياضية في الإجراءات التي تسبق إجراءات الترشح، وأيضا العمل الذي ستقوم به لجنتا الانتخابات والطعون والاستئناف أثناء سير العملية الانتخابية في الدورة الانتخابية الجديدة 2021 /2024. وبعد نهاية حلقة العمل وجه الحضور استفساراتهم ونقاشاتهم للرد عليها.

وتناولت حلقة العمل توضيح إجراءات تسبق فتح الترشح وهي إجراءات يقوم بها مجلس إدارة الاتحاد كتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية، على أن يكون الموعد في أحد أيام الأسبوع الثاني من شهر أغسطس2021م،وكذلك ألاّ يتزامن الموعد مع توقيت إقامة انتخابات اتحاد رياضي آخر، وأيضا تحديد إجمالي عدد الأعضاء المنتسبين للاتحاد، وبناء عليه يتم تحديد مكونات مجلس الإدارة فإذا كان عدد الأعضاء المنتسبين للاتحاد يساوي أو يقل عن (22) عضواً فإن مجلس الإدارة سيتألف من (7) مناصب وهي: الرئيس، ونائب واحد للرئيس، والأمين العام، وأمين الصندوق،وامرأة واحدة؛ لشغل المقعد النسائي الإلزامي، وعضوين. أما إذا كان عدد الأعضاء المنتسبين للاتحاد يساوي أو يزيد على (23) عضوًا؛ فإن مجلس الإدارة سيتألف من (9) مناصب وهي: الرئيس،ونائب واحد للرئيس، والأمين العام، وأمين الصندوق، وامرأة واحدة لشغل المقعد النسائي الإلزامي، وأربعة أعضاء.

وناقشت حلقة العمل إجراءات فتح باب الترشح، وهي إجراءات تقوم بها لجنة الانتخابات بأن تتولى اللجنة استلام الطلبات من المترشحين شخصياً خلال فترة فتح باب الترشح، ويتم تسليمهم إيصال استلام بالوقت والتاريخ والتوقيع والختم، وأن تنعقد اللجنة للاجتماع في آخر ساعة من إغلاق باب الترشح بتاريخ 22 يونيو 2021م، ويتم استلام آخر طلب وإعداد محضر يتضمن توقيت فتح وإغلاق باب الترشح وكشف بأسماء المترشحين والمنصب المترشح له وتاريخ تقديم الطلب، على أن تُنشر في ذات اليوم القائمة الأولية للمترشحين في لوحة الإعلانات وفي حسابات التواصل الاجتماعي للاتحاد، كما أنه خلال (5) أيام تتولى اللجنة دراسة أوراق المترشحين، وفي حالة وجود استفسارات أو نقص مستندات تراها اللجنة ضرورية يتم إخطار المترشح بها، وعلى المترشح استيفاء المطلوب منه خلال (3) أيام من تاريخ إخطاره بها وإلا يُستبعد.

كما تناولت حلقة العمل مرحلة الطعون الانتخابية ففي هذه المرحلة يفتح المجال أمام كل من له صفة ومصلحة أن يطعن فيما جاء في القائمة النهائية وفق الضوابط المتبعة في هذا الشأن .

اما إجراءات الاقتراع والتصويت وإعلان النتائج وهي إجراءات تقوم بها لجنة الانتخابات وحضور ومتابعة لجنة الطعون الانتخابية حيث إن بعد إعلان النصاب القانوني للاجتماع، تطلب لجنة الانتخابات من الجمعية العمومية اختيار من تراه مناسباً من الحضور لمراقبة الإجراءات، كما تقوم لجنة الانتخابات بشرح إجراءات الاقتراع والتصويت وفق الضوابط المنصوص عليها .