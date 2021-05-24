اليوم … منتخبنا الوطني يختبر نفسه أمام تايلند في لقاء ودي بمعسكره الخارجي بإمارة دبي

في طريق استعداداته للتصفيات المزدوجة و ملحق كأس العرب

متابعة ـ صالح البارحي :

يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في تمام الساعة السابعة مساء اليوم من ساحة ملعب السيفينز بإمارة دبي مباراة ودية دولية أمام نظيره المنتخب التايلندي، وذلك في إطار استعدادات الأحمر لاستكمال مبارياته بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات أمم آسيا في الصين 2023م إضافة إلى مواجهة الصومال في ملحق كأس العرب، ويدرك الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة برانكو بأن الوقت حان لوضع يده على التشكيلة الأساسية للمنتخب والتي يجب أن يبصم عليها ويؤكد سلامة اختياراته في لقائه الودي الأخير الذي سيدخله الأحمر أمام إندونيسيا مساء السبت القادم والتي ستكون البروفة الأخيرة قبل التوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة لبدء المنافسات هناك .

الجدير بالذكر،بأن هذه المباراة تعد المباراة الودية الثالثة لمنتخبنا بعد أن خاض مواجهتين سابقتين بالمعسكر الأول في دبي أمام الأردن (صفر/صفر) والهند (1/1) مع أداء لم يشفع للجهاز الفني الحصول على قناعة الوسط الرياضي حول أداء الأحمر في المواجهتين بطبيعة الحال .

تجربة مفيدة

من باب أولى ، فإن الكرواتي برانكو مدرب منتخبنا مطالب بالحصول على أكبر المغانم من مواجهة اليوم بعيدا عن أي مبررات قد يسوقها مستقبلا ، فالفرصة مواتية أمامه للكشف عن أحقية بعض الاسماء التي اختارها مؤخرا للبقاء في دائرة اهتماماته للمرحلة القادمة، حيث إن مثل هذه المباريات تكشف للجهاز الفني أدق التفاصيل التي يطلبها للحكم على صلاحية لاعب من عدمه، مع التأكيد على أن الخسارة في النتيجة ليس بمثابة خسارة أهداف التجربة ، بل على العكس تماما فلربما الخسارة في مثل هذه المباريات تكون بمثابة الدرس الذي يجب الاستفادة منه قبل السفر للدوحة، ناهيك عن ضرورة تجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين خاصة وأن الوقت بات ضيقا ولا يسمح للعديد من الابتكارات والفلسفة الزائدة التي قد تفقدنا تحقيق أهدافنا القادمة التي تم رسمها من قبل الاتحاد العماني والجماهير العمانية التي لم تكن راضية تماما عن أداء الأحمر في لقائي الاردن والهند السابقين .

برانكو يعلم تماما بأنه على المحك وليس أمامه سوى الكشف عن قدراته في الاستحقاق القادم بشكل صريح وواضح ، وليس أمامه طرح مزيد من الاعذار نظرا لقراراته التي اتخذها مؤخرا ، لذا فإن عليه إثبات ذلك عبر مواجهة اليوم أولا والاستمرارا في المراحل القادمة إن شاء الله تعالى ، وعليه أن يعي أن الجماهير العمانية تنتظر الشكل الحقيقي لأداء المنتخب بأسرع وقت ممكن بدلا من ظهور ذلك (العك) الذي شاهدناه في المعسكر الأول .

تغييرات جذرية

الإصابات التي يعاني منها منتخبنا وبالاخص في خط الدفاع تشكل هاجسا كبيرا للجهاز الفني، إضافة إلى عودة البدلاء في هذا الخط من إصابات طويلة وهو ما يضع الجميع في ترقب وانتظار لما سيقدمه الفريق دفاعيا في المقام الأول ، لذلك ستشهد مواجهة اليوم عددا من التغييرات الجذرية خاصة في ظل غياب محمد المسلمي وأحمد الخميسي ، الأول الذي لم يتواجد في دكة البدلاء طيلة مشواره مع المنتخب إلا لإصابة فقط ، ما يعني أنه ركيزة أساسية يفتقدها الأحمر في أهم مراحله بالتصفيات ، تبقى الخيارات مفتوحة للمدرب في ظل وجود فهمي دوربين وخالد البريكي وعمران الحيدي وجمعة الحبسي .

كما أن عدم استدعاء كانو سيفرض على المدرب تهيئة لاعب آخر بجانب حارب السعدي للقيام بهذا الدور الحيوي الهام في وسط الميدان خاصة في ظل المشاكل التي يعاني منها خط الدفاع حاليا ، ناهيك عن الإصابة التي يعاني منها محسن جوهر والتي لم تسمح له بالتدريبات الجماعية مع الفريق منذ انطلاق المعسكر ما يعني أن الشكوك تحوم حول جاهزيته بشكل كامل قبل صافرة بداية التصفيات .

طاقم إماراتي

سيدير لقاء اليوم الودي بين منتخبنا ونظيره التايلندي طاقم تحكيم إماراتي مكون من محمد سالم يوسف حكما للساحة ، وعلي الشحي مساعد أول، وعامر عبدالله حسن مساعدا ثانيا ، وعلي الزرعوني حكما رابعا .

غير منقولة

لن تتمكن الجماهير العمانية من متابعة مباراة منتخبنا أمام نظيره التايلندي مساء اليوم ، وذلك بسبب عدم نقل المباراة تلفزيونيا بناء على طلب من الجهاز الفني لمنتخب تايلند الذي رفض النقل رغبة منه في عدم متابعة منتخبات مجموعته لمستوى فريقه وطريقة لعبه كذلك .