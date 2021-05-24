انت الان تتابع تفاصيل خبر نقل صالح جمعة للمستشفى.. وشقيقه ينشر صورة له على إنستجرام والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشف عبد الرحمن جمعة لاعب الزمالك والشقيق الأصغر لنجم الأهلي سابقا ولاعب سيراميكا حاليا صالح جمعة، عن نقل شقيقه إلى المستشفى، حيث نشر صورة له عبر حسابه على إنستجرام. الحساب وعلق: “اللهم إني أسألك لطفك العظيم و كرمك و تترك الجميل يداويه و ترضيه بالصحة و العافية”.

وكان في وقت سابق، قد قرر مسؤولو الزمالك إحالة ملف العقد مع صالح جمعة لاعب الأهلي المصري سابقا ولاعب نادي سيراميكا حاليا، للمدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون من أجل الوقوف على رأيه الفني فيما إذا كانت الصفقة قد تمت بعد انتهاء الصفقة أم لا، وتم تقديم اللاعب للنادي من قبل بعض وكلاء اللاعبين .

وأعرب صالح جمعة عن ترحيبه الحار بالانتقال إلى الزمالك في الموسم الجديد، دون أن يتحدث عن أي تفاصيل اخرى، حيث يسعى اللاعب إلى اللعب في ناد كبير وتعويض فتراته الماضية التي شهدت تراجعا كبيرا في شعبيته بسبب عدة أزمات التي ساهمت في إبعاده عن المباريات .

وبمجرد موافقة الزمالك على إتمام صفقة صالح جمعة، سوف يكون لأخيه عبد الله لاعب الأبيض حاليا، الدور الكبير في إتمام الصفقة في المستقبل، حيث سبق أن طلب من شقيقه الانتقال إلى القلعة البيضاء في وقت سابق، لكن المفاوضات التي كانت قائمة في ذلك الوقت لم تنجح .