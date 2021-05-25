جوارديولا الأفضل في استفتاء المدربين

لندن ـ أ.ف.ب: اختارت رابطة المدربين في الدوري الانكليزي لكرة القدم الاسباني جوزيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، مدرب العام للمرة الثانية في غضون أربعة أعوام بعدما اعاد فريقه إلى قمة الدوري الممتاز. وأشاد مدرب مانشستر يونايتد السابق “السير” أليكس فيرغوسون الذي اعلن عن اسم الفائز بالجائزة التي تحمل اسمه، بصفات نظيره الاسباني وحيا “النجاح الملفت” في استعادة لقب الدوري ووصول سيتي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أورويا حيث سيخوض مواجهة انكليزية مئة في المئة أمام مواطنه تشلسي في مدينة بورتو البرتغالية السبت المقبل. وقال فيرغوسون لقناة “سكاي سبورت” ناقلة الحفل “حافظت (جوارديولا) دائماً على تواضعك وبقيت عملياً. أحسنت وتستحق ذلك”. من ناحيته، اعتبر جوارديولا ان الدوري الانكليزي هو “الأقوى، ومن بعيد”، في اشارة الى مسيرته التدريبية في بطولتي اسبانيا مع برشلونة وألمانيا مع بايرن ميونيخ. وخلف جوارديولا مدرب ليفربول الالماني يورغن كلوب في سجل الفائزين.

وأضاف “الدوري الاسباني ممتع والدوري الالماني أيضاً ولكن هذه البطولة (انكلترا) بسبب الظروف المناخية وعدد المباريات بين نوفمبر وفبراير، والبُعد البدني، فهي الدوري الأصعب”. وتابع المدرب الكاتالوني “ولكنه أيضاً الاكثر راحة لأننا يمكننا أن نعمل كما نريد. في الدول الاخرى، الضغط أهم وأقوى”. وأردف قائلا “هنا وفور ارتداء القميص الأزرق (السماوي) تصبح جزءاً من المجتمع. تغمرهم السعادة عند الفوز، وبدرجة أقل عندما نخسر ولكنهم (الجماهير) يدعمونك من دون قيد أو شرط وهذا يجعل العمل رائعاً”.

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