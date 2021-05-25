وفاة الرئيس السابق لفورمولا 1

باريس ـ أ.ف.ب: توفي المحامي البريطاني ماكس موسلي “الرئيس القويّ والمثير للجدل” عن 81 عاماً بعد صراع طويل مع مرض السرطان، حيث كان يعتبر احد اكثر الشخصيات تأثيراً في تاريخ بطولة العالم للفورمولا واحد لحين خروجه من الباب الضيّق في عام 2009 على خلفية فضيحة جنسية. يقف الثنائي بيرني إيكليستون وماكس موسلي خلف خطط هندسة الفورمولا واحد العصرية، فالأخير ظل رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات “فيا” خلال 26 عاماً، وحوّل الفئة الاولى من بطولة تنافسية متعثرة إلى آلة تدّر النقود والعائدات المالية بالمليارات.

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