فوز ثان للفيصلي وأول للكويت في كأس الاتحاد الأسيوي

عمان ـ أ.ف.ب: حقق الفيصلي الأردني فوزه الثاني في دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الأسيوي في كرة القدم ووضع قدماً في نصف النهائي، بتغلبه على تشرين السوري 1-صفر، على استاد عمان الدولي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة. ويدين الفيصلي بفوزه إلى البديل يوسف أبو جلبوش الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 83 بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس أحمد مدنية إثر تسديدة البديل الآخر هلال الحلوة.

وكان الفيصلي تغلب على شباب الأمعري الفلسطيني 2-صفر في الجولة الاولى، فعزز صدارته برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين أمام الكويت الكويتي الذي حقق فوزه الأول في دور المجموعات بتغلبه على شباب الأمعري الفلسطيني 4-1 على الملعب ذاته.

وكان شباب الأمعري البادئ بالتسجيل عبر عبد الحميد ابو حبيب في الدقيقة 17 عندما تلقى تمريرة من سامح مراعبة تابعها على يمين الحارس حميد يوسف (17).

وانتفض الكويت في الشوط الثاني وقلب الطاولة برباعية تناوب على تسجيلها التونسي أحمد العاكيشي في الدقيقتين 74 من ركلة جزاء اثر عرقلة إبراهيم كميل داخل المنطقة من قبل صالح طاهر، و81 عندما تسلم كرة خارج المنطقة وتقدم قبل أن يسددها بيسراه قوية بعيداً عن متناول الحارس توفيق علي (81)، وسامي الصانع اثر تلقيه كرة من فيصل زايد خلف المدافعين فاستقبلها على صدره وسددها قوية في سقف المرمى (87)، ويوسف السلمان في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء إثر عرقلة شريدة الشريدة داخل المنطقة. وكان الكويت سقط في فخ التعادل أمام تشرين السوري 3-3 في الجولة الأولى.

ورفع الكويت رصيده الى أربع نقاط منفرداً بالمركز الثاني، بفارق نقطة واحدة أمام الفيصلي الأردني الذي يلتقي مع تشرين لاحقاً، فيما مني شباب الأمعري بخسارته الثانية توالياً بعد الأولى امام الفيصلي صفر-2. وتقام الجولة الثالثة الأخيرة الخميس، فيلتقي الفيصلي مع الكويت، وتشرين مع مركز بلاطة. ويحتاج الفيصلي إلى التعادل لضمان صدارة المجموعة وبلوغ نصف النهائي. وتقام منافسات الغرب بنظام التجمّع من دور واحد، ضمن فقاعة صحية فرضتها إجراءات فيروس كورونا الاحترازية، ويتأهل بموجبها متصدرو المجموعات الثلاث، إضافة لأفضل ثانٍ إلى نصف نهائي غرب القارة.

وفي المجموعة الثانية على ملعب الملك عبدالله الثاني في العاصمة الأردنية، فجر كل من مركز بلاطة والسلط مفاجأة من العيار الثقيل بتغلب الأول على المحرق البحريني 3-2، والثاني على الأنصار اللبناني 2-1.