الموريتاني ياسين الشيخ الولي لـ «الوطن الرياضي»: تجربتي مع نادي ظفار كانت ناجحة وقرار إلغاء الدوري كان صادما ومفاجئا

يراوده حلم الاحتراف فـي أوروبا

- وجودي على دكة البدلاء لم يزعجني ولما حانت الفرصة أظهرت إمكاناتي وموهبتي

- بيئة العمل فـي النادي تساعد على الإبداع وأوجه التحية لرئيس النادي ورشيد جابر وزملائي اللاعبين

- طموحاتي لا حدود لها وأتمنى المشاركة فـي بطولة كأس العرب بقطر

حاوره ـ يحيى بن سالم المعمري:

أكد اللاعب الدولي الموريتاني ياسين الشيخ الولي نجاح تجربته الاحترافية مع نادي ظفار رغم المدة القصيرة التي قضاها في صفوف الزعيم بعد أن عجل قرار إلغاء الدوري برحيله ، كما أشاد اللاعب الشاب بالبيئة الرياضية الاحترافية في النادي وحسن التعامل الإداري وكشف عن سعادته بالفوز ببطولة الكأس العاشرة وإحرازه الهدف الخامس في المباراة النهائية أمام السويق متمنيا للنادي المزيد من الإنجازات وذكرأن بقاءه في دكة البدلاء يعود للجهاز الفني وأمر طبيعي في كرة القدم وتفاجأ كثيرا بإلغاء الدوري متمنيا المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب بدولة قطر ، وتطرق ياسين إلى بعض المواضيع تحكيها لنا سطور «الوطن الرياضي» في الحوار التالي ..

نبذة

يعد ياسين الشيخ من أفضل المواهب الكروية التي ذاع صيتها في الملاعب الموريتانية مع ناديه اف سي نواذيبو الذي فاز معه ببعض الألقاب وتألق محليا بشكل لافت وخارجيا في كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث أظهر اللاعب إمكانيات عالية كمهاجم وصانع لعب وقدم مستويات فنية متميزة جعلته محط أنظار المتابعين والكشافين ووكلاء اللاعبين والأندية التي سعت للتعاقد معه أبرزها شباب قسنطينة الجزائري وأحد الأندية المجرية لكن نادي ظفار كسب الصفقة وضمه إلى صفوفه .

تجربة ناجحة

حكى ياسين الشيخ قصة احترافه الأول خارج موريتانيا وتعاقده مع نادي ظفار وقال : كنت سعيدا بالعرض العماني عن طريق أحد الوكلاء وأعجبني عرض ظفار كون النادي في حد ذاته نادي كبير وصاحب بطولات ودائما في الصدارة ومن الفرق المنافسة على الألقاب .. تجربة احترافية جيدة رغم قصرها وكانت إيجابية في كل شيء وناجحة بكل المقاييس ، لقد استفدت منها كثيرا وتعرفت على أصدقاء كثيرين .. كانت لي ذكريات جميلة في النادي ويوميات ممتعة ولحظات سعيدة حكيتها لأسرتي وأصدقائي في بلدي وأشجع على الاحتراف في الدوري العماني .

بيئة مثالية

أشاد ياسين الشيخ ببيئة العمل في نادي ظفار حيث قال : ظفار يختلف عن باقي الأندية وطريقتهم الاحترافية في العمل تساعد على التميز والتفوق ..كل واحد له عمله الخاص ومهام محددة وجدول يتبعه والكل يعمل بإخلاص .. وجدت كل الاهتمام في النادي وهذا ساعدني كثيرا على التأقلم والتجانس مع المجموعة .. إدارة النادي برئاسة الأب الروحي علي الرواس تبذل جهودا جبارة وتقدم الدعم اللازم وكذلك الأعضاء والطواقم الأخرى كلها تساند وتساعد على الإبداع .

رشيد جابر

وأثنى ياسين على تعامل المدرب رشيد جابر مع اللاعبين قائلا : رشيد جابر مدرب كبير ومن أفضل المدربين ونجح مدربا مثل نجاحه كلاعب .. لا توجد لدي كلمات أصفه بها لقد ساعدني كثيرا واستفدت من نصائحه وتعليماته وإرشاداته وكذلك تدريباته ، هو المدرب والمعلم والمربي والأخ والصديق .. مدرب محبوب وضع بصمته على الفريق والنتائج خير دليل .

في دكة البدلاء

وعن بقائه بديلا في أكثر المباريات قال ياسين : الجهاز الفني أدرى بمن يبدأ أساسيا وأنا أحترم قرارات المدرب ، ومن الطبيعي أن أبقى بديلا في ظل وجود لاعبين دوليين وأساسيين وسبقوني في الفريق ويقدمون المردود الإيجابي في المباريات ، ولكن على اللاعب أن ينتهز الفرصة متى ما شارك في المباريات وأنا راض تماما عما قدمته مع النادي وساهمت مع زملائي في الفوز ببطولة الكأس وسجلت آخر هدف في المباراة النهائية .

إلغاء الدوري

وأبدى ياسين استغرابه من إلغاء الدوري وقال : اتحاد الكرة والجهة المسؤولة عن إدارة الدوري قاموا بجهد كبير ولكن هناك بعض القرارات متسرعة أحيانا ومن وجهة نظري قرار الإلغاء كان مفاجئا وصادما ومتسرعا بعض الشيء خصوصا والدول المجاورة للسلطنة لم تتخذ قرارا بالإلغاء ولكن سلامة المواطنين هي الأهم ونسأل الله التوفيق وأن يحفظ الجميع ويرفع البلاء.

إعجاب

سطر ياسين الشيخ إعجابه بناديه ظفار وأشاد بناديي السيب والسويق قائلا : الأندية الثلاثة تضم في صفوفها لاعبين مميزين وهذا انعكس على المستوى والأداء الفني والنتائج ، فهم يلعبون كرة قدم جميلة وأنا معجب أيضا بلاعبي ظفار من حيث الشخصية والإمكانيات .. في السلطنة توجد المواهب واللاعبين المميزين فقط ينقصهم اللعب كمجموعة في المنتخب الوطني وأحب أن أشيد بالتحكيم العماني ويعتبر جيدا مقارنةً بالدول الأخرى والحكام العمانيين يشاركون في إدارة مباريات على مستوى القارة الآسيوية وأيضا المسابقات الدولية .

منتخب موريتانيا

وتحدث ياسين عن منتخب بلاده وقال : منتخب موريتانيا أصبح متطورا عما كان عليه في السابق نظرا لقلة المشاركات الخارجية ولكن تغيرت الأمور للأفضل من حيث الإمكانيات واللاعبين والبعض احترف في الخارج وأصبح اللاعب الموريتاني تحت أنظار الكشافين الذين يزورون المنطقة للمتابعة واكتشاف المواهب وعن المشاركة في بطولة كأس العرب التي ستقام في دولة قطر في أواخر العام الحالي قال الولي : كأس العرب فرصة لكل لاعب لإظهار إمكانياته ومواهبه الكروية وبصراحة أتمنى المشاركة وأنا في أتم الجاهزية وأستحق التواجد في المنتخب ولكن القرار لم يتخذ بشأن مشاركة اللاعبين المحليين أو كل اللاعبين المحترفين .

إنجازات وطموحات

لعب ياسين الشيخ في صفوف نادي نواذيبو 4 مواسم حيث فاز بثلاث بطولات للدوري ولقبين في بطولة الكأس وكأس العصبة مرة واحدة وشارك في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي وكأس الأندية العربية البطلة وهو هداف فريقه وفاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري قبل انضمامه لظفار الذي فاز معه ببطولة الكأس العاشرة، وعن طموحاته فهي كبيرة جدا ومنها الاحتراف في أحد الأندية الأوربية لأنها الأكثر احترافية ، وتحقيق البطولات والإنجازات الجماعية والفردية وبكل تأكيد الطريق لن يكون سهلا ويحتاج للعمل المضاعف والتضحيات .