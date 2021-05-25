الوهيبي والرواحي يتعرفان على مسارات رالي الأردن الدولي في الجولة الثانية لبطولة الشرق الأوسط

يبدأ بطلا السلطنة المخضرم حمد الوهيبي سائق “أسياد إكسيبريس” والنجم عبدالله الرواحي سائق فريق عُمان للراليات التدريب على مراحل رالي الأردن الدولي الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات استعدادا لخوض منافسات الرالي خلال الفترة من 27 الى 29 مايو الجاري.

وحسب قوانين الاتحاد الدولي يستخدم المشاركون السيارات ذات الإنتاج العادي الدفع الثنائي أو الرباعي خلال استكشاف المسار وسيتم مراقبة يومي التدريبات (ريكي) بنظام التعقب بالأقمار الإصطناعية، والتي توجب على السائقين التقيد بلوائح الــ (فيا) بعدم تجاوز سرعة 80 كلم/ساعة داخل المرحلة. ويستطيع السائقون والملاحون التدريب على المراحل، بحيث يقومون بتدوين الملاحظات عن المسارات والزوايا الحادة والحفر والأودية المحيطة. وستشكل هذه المعلومات عاملاً حاسماً عند الانطلاق لاجتياز مراحل الرالي الخاصة.

ويتوقع أن تشهد مراحل الرالي منافسات كبيرة بين أبطال الشرق الأوسط، حيث سيخوض المُتسابقون في اليوم الأول، الجُمعة القادم ، ثلاث مراحل خاصة تُقام مرَّتين، صباحًا وبعد الظهر، والمراحل الخاصة هي: “صياغة” وطولها 9.80 كيلومتر، و “العدسية” وطولها 34.70 كيلومتر، وهي مرحلة جديدة ومُتطلبة، و “المغطس” وطولها 11.34 كيلومتر، تُقام قُرب موقع تعميد السيد المسيح عليه السلام. تصل المسافة الإجمالية لمراحل الخاصة يوم الجُمعة إلى 123.02 كيلومتر.

وعلى المُتسابقين في اليوم التالي، السبت 29 مايو، خوض مرحلتين خاصتين تُقام مرَّتين، الأولى هي “نهر الأردن” وطولها 31.01 كيلومتر، و “الجوفة” وطولها 26.35 كيلومتر، وهي مرحلة جديدة في الرالي ستُشكِّل تحديًا للسائقين، وسيتجمَّع المُشاركون في منتصف اليوم في منطقة الصيانة في البحر الميت قبل المُرور الثاني على المرحلتين بعد الظهر، يبلغ إجمالي طول مراحل اليوم 114.72 كيلومتر. وبهذا ينتهي رالي الأردن الدولي 2021.

ويحظى الرالي بمشاركة شرق أوسطية واسعة حيث يحمل راية المنافسة من عُمان البطل العالمي حمد الوهيبي سائق فريق “أسياد إكسبريس” والذي شكلت عودته قوة لبطولة الشرق الأوسط للراليات ويشارك على متن سيارته سكودا فابيا برفقة الملاحة النمساوية اليكا مانير، حيث أعلنت أسياد إكسبريس التعاقد مع المتسابق وبطل الراليات العماني حمد الوهيبي ليكون سفيراً لعلامتها التجارية في بطولة الشرق الأوسط للراليات لموسم 2021، والمشاركة في البطولة باسم فريق “أسياد إكسبريس”.

وأشارت شركة أسياد إكسبريس أن الشراكة مع المتسابق حمد الوهيبي تأتي ضمن استراتيجيتها المتمثلة في دعم مسيرة الرياضة العمانية والرقي بمستويات مشاركة الرياضيين في مختلف المناسبات والمحافل الدولية. موكدةً أن قصة نجاح حمد الوهيبي في عالم الراليات تتناسب مع قيم واستراتيجية علامتها التجارية في الالتزام والسرعة والمهنية، ونتشارك الشغف لتحقيق أهدافنا بتقديم خدمات ذات قيمة وجودة أعلى تمتاز بالموثوقية على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي.

كما أن هذه الشراكة هي بمثابة دعم مسيرة عودة حمد الوهيبي إلى عالم الراليات، وتعزيز حضوره لأجواء منافسات بطولات الراليات بعد سنوات من الغياب، ورفع علم السلطنة في هذه الرياضة التي تحظى بمتابعة ورصد إعلامي عالمي.

متطلعين أن يحقق فريق “أسياد إكسبريس” المشارك في البطولة بقيادة حمد الوهيبي النتائج المتقدمة والفوز في جولات بطولة الشرق الأوسط للراليات التي ستقام تباعاً خلال العام الجاري 2021 في كل من لبنان وقبرص والكويت وأخيراً في السلطنة، والعمل معه جنبًا إلى جنب في التسويق لـ #أسياد_إكسبريس والسلطنة كوجهة لوجيستية عالمية متكاملة.

ويشارك أيضاً من السلطنة السائق الدولي النجم الصاعد عبدالله الرواحي برفقة ملاحه الأردني عطا الحمود على متن سيارة فورد فيستا (ار 5) والذي يدخل الرالي بدعم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب و المنار للإستثمار المالي وصحار الدولي والوهيبي لرياضة السيارات ولجينة محسن درويش ومجموعة كيمجي رامداس وموتول، منتشياً بحيوية ونشاط الشباب وساعياً للوصول لمراتب المقدمة في راليات الموسم الحالي مع وضعه في الاعتبار قوة المنافسة من بقية المتسابقين بالبطولة.